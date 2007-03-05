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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۲۱:۵۱

آلمان خواستار مذاکره برای استقرار سامانه موشکی آمریکا در اروپا شد

وزیر خارجه آلمان معتقد است که مذاکرات پیرامون استقرار سیستم موشکی آمریکا در اروپای شرقی باید با اتحادیه اروپا، ناتو و روسیه انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اشتاین مایر پیش از آغاز دیدار وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا که امروز در بروکسل صورت گرفت در خصوص استقرار سامانه ضد موشکی آمریکا در اروپا گفت : "ما باید با آرامش بررسی هایی درباره این مسئله با ناتو، اتحادیه اروپا و  روسیه داشته باشیم".

نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امروز دوشنبه در بروکسل آغاز شد.

آمریکا اعلام کرده است که درصدد است تا این سیستم  موشکی را در لهستان و جمهوری چک مستقر کند.

واشنگتن توجیه خود از این کار را مقابله با تهدید های موشکی تهران و پیونگ یانگ اعلام کرده است اما روسیه و اوکراین ضمن مخالفت، آن را تهدیدی برای خود تلقی کرده اند.

کد مطلب 457313

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