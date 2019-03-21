خیابان غذا در بجنورد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی در این رابطه اظهار کرد: خیابان غذا به منظور معرفی غذاهای محلی و فرهنگ غذایی سنتی و با هدف جذب گردشگر و ایجاد نشاط اجتماعی و فرهنگی در محل خیابان شریعتی شمالی شهر بجنورد افتتاح شد.

حبیب یزدان پناه تصریح کرد: در این خیابان، غذاهای سنتی و بومی اقوام مختلف منطقه ارائه می‌شود.

وی افزود: در این خیابان شماری غرفه، یک سیاه چادر عشایر و اوبه ترکمن برای پذیرایی از مسافران نوروزی و شهروندان بجنوردی دایر شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: تهیه غذای محلی و عرضه خیابانی آن از مشاغل وابسته به صنعت گردشگری است و در این اقدام تلاش داریم تا نشاط اجتماعی رونق گرفته و گردشگری توسعه یابد.

یزدان پناه ادامه داد: برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری، اجرای موسیقی خیابانی و محلی، هنرهای خیابانی و ارائه سوغات و صنایع دستی از دیگر برنامه‌های جانبی خیابان غذا در بجنورد است.

گفتنی است، خیابان غذا تا ۱۵ فروردین ۹۸ در محل عمارت مفخم پذیرای مسافران و گردشگران است.