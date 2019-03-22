به گزارش خبرگزاری مهر، برشی از کتاب مفاتیح الحیات درباره نوروز در ادامه آمده است:

نوروز به معنای روز نو است و در اصطلاح رایج این مرز و بوم به نخستین روز فروردین و رسیدن آفتاب به برج حَمَل و آغاز بهار، نوروز گفته می‌شود. برای این روز در میان ایرانیان و برخی اقوام و کشورهای دیگر آداب و رسومی وجود دارد. احادیثی که در منابع روایی دربارهٔ این روز آمده‌اند با صرف نظر از سند آنها، به لحاظ محتوا متعارض هستند؛ برخی آن را تأیید و برخی نفی کرده‌اند.

به نظر می‌رسد، رد و تأیید در این روایات به لحاظ رسم‌های ناپسند و پسندیدهٔ نوروز باشد؛ یعنی روایت نفی درباره سنّت‌های نادرست آن باشد و روایت تأیید، سنّت‌های خوب آن را تأیید می‌کند.

این احتمال هم وجود دارد که روایت تأیید، شاید به جهت نزدیک بودن این روز با حادثهٔ غدیر و ولایت حضرت امیرمؤمنان (ع) باشد؛ چرا که بر اساس برخی محاسبات ریاضی و نجومی، جریان غدیر در سال دهم هجرت در روز ۲۷ اسفند ماه بوده است. پیامبر اکرم (ص) نیز تا سه روز جهت بیعت گرفتن در سرزمین غدیر درنگ کردند؛ پس نوروز سال دهم هجری همزمان با غدیر بود.

گفتنی است، برخی از سنّت‌های خوب آن در شمار اموری است که اسلام به صورت کلی بر آنها تأکید دارد؛ مانند نظافت و خانه‌تکانی، نیکوکاری، کمک به نیازمندان، به ویژه خویشان و بستگان، توجّه به سالمندان، مهر و محبّت به یکدیگر، صلهٔ رحم و دید و بازدید دوستان که بسا از این طریق کینه‌های دیرین زدوده می‌شوند و نیز از سنّت‌های خوب آن، روی آوردن به پاکی و طهارت معنوی است که مؤمنان با رفتن به قبرستان‌ها و اماکن مذهبی و زیارتگاه‌ها به ذکر و دعا می‌پردازند و دعای یا مُقَلِّبَ القُلُوبِ وَ الأبْصَارِ یا مُدَبِّرَ اللّیلِ وَ النَّهَارِ وَ یا مُحَوِّلَ الحَوْلِ وَ الأحوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إلَی أحْسَنِ الحَالِ، ورد زبانشان است. در این دعا از خدا درخواست تحوّل می‌شود و تحوّل آن است که انسان از درون منقلب بشود و انقلاب درونی اگر به سوی خدا باشد تأثیرگذار است.

پیش از انقلاب إلی الله، هیچ انقلابی بارور نخواهد شد. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم چنین تحوّلی را در پیش رو داریم، اگر با رغبت و اشتیاق به سوی خدا متحوّل شدیم خوش به حال ما (طوبی لنا و حسن مآب) و اگر با اشتیاق منقلب نشویم، مأموران الهی ما را منقلب خواهند کرد. به هر روی در چنین روزهایی مناسب است به پاکی و تحوّل درونی روی آورد.