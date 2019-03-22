«آردرن» در نمازجمعه گریه کرد/نیوزیلند همراه با مسلمانان عزاداراست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ذِ نیوز، «جاسیندا آردرن» نخست وزیر نیوزیلند امروز در مراسم نماز جمعه در پارک کنار مسجد «النور» در شهر «کرایست چرچ» شرکت کرد.

براساس اعلام این رسانه، وی در طول خطبه‌های نماز جمعه اشک می‌ریخت.

نخست وزیر نیوزیلند در حالی که لباس مشکی بر تَن و روسری بر سر داشت، گفت: نیوزیلند با شما (مسلمانان) عزادار است.

گفتنی است در حمله تروریستی جمعه گذشته به ۲ مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزیلند، ۵۰ نفر جان باخته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.

سازمان ملل متحد تصریح کرد که حمله به ۲ مسجد در نیوزیلند اسلام هراسانه، تروریستی و نژادپرستانه بوده است.