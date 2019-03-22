  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲ فروردین ۱۳۹۸، ۱۱:۱۹

«آردرن» در نمازجمعه گریه کرد/نیوزیلند همراه با مسلمانان عزاداراست

«آردرن» در نمازجمعه گریه کرد/نیوزیلند همراه با مسلمانان عزاداراست

نخست وزیر نیوزیلند در حالی که با لباس مشکی و روسری در نماز جمعه این هفته شرکت کرده بود، حین قرائت خطبه های نماز جمعه اشک می ریخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ذِ نیوز، «جاسیندا آردرن» نخست وزیر نیوزیلند امروز در مراسم نماز جمعه در پارک کنار مسجد «النور» در شهر «کرایست چرچ» شرکت کرد.

براساس اعلام این رسانه، وی در طول خطبه‌های نماز جمعه اشک می‌ریخت.

نخست وزیر نیوزیلند در حالی که لباس مشکی بر تَن و روسری بر سر داشت، گفت: نیوزیلند با شما (مسلمانان) عزادار است.

گفتنی است در حمله تروریستی جمعه گذشته به ۲ مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزیلند، ۵۰ نفر جان باخته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.

سازمان ملل متحد تصریح کرد که حمله به ۲ مسجد در نیوزیلند اسلام هراسانه، تروریستی و نژادپرستانه بوده است.

کد مطلب 4573503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها