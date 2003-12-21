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۳۰ آذر ۱۳۸۲، ۱۱:۱۳

توسط شركت " واس " انجام مي شود

جايزه ويژه تماشاگران در ششمين دو سالانه نقاشي معاصر تهران

بازديد كنندگان ششمين دوسالانه نقاشي معاصر تهران ، هنرمند منتخب خود را بر مي گزينند.

به گزارش خبرگزاري " مهر"  به نقل از ستاد خبري ششمين دو سالانه نقاشي معاصر تهران ،  در اين دو سالانه كه در موزه هنرهاي معاصر تهران داير است ،  علاوه بر جوايز رسمي اين دوسالانه ، جايزه اي نيز از سوي بازديد كنندگان به يكي از نقاشان شركت كننده در بخش مسابقه تعلق خواهد گرفت ، به همين منظور يك صندوق راي در محل كتابفروشي موزه براي انتخاب هنرمند برگزيده اختصاص يافته است.
اين جايزه معادل پانصد هزار تومان لوازم نقاشي مي باشد كه از سوي شركت " واس " كه نمايندگي انحصاري شركت توليد كاغذ و مقواي " كاتسون " و رنگ هاي " ال بي " در ايران را بر عهده دارد به نقاش برگزيده اهدا خواهد شد.
ششمين دو سالانه نقاشي معاصر تهران از 17 آذر ماه آغاز شده و تا 18 دي ماه در محل موزه هنرهاي معاصر تهران داير خواهد بود.

 

 

کد مطلب 45736

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