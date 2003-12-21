جايزه ويژه تماشاگران در ششمين دو سالانه نقاشي معاصر تهران

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از ستاد خبري ششمين دو سالانه نقاشي معاصر تهران ، در اين دو سالانه كه در موزه هنرهاي معاصر تهران داير است ، علاوه بر جوايز رسمي اين دوسالانه ، جايزه اي نيز از سوي بازديد كنندگان به يكي از نقاشان شركت كننده در بخش مسابقه تعلق خواهد گرفت ، به همين منظور يك صندوق راي در محل كتابفروشي موزه براي انتخاب هنرمند برگزيده اختصاص يافته است.

اين جايزه معادل پانصد هزار تومان لوازم نقاشي مي باشد كه از سوي شركت " واس " كه نمايندگي انحصاري شركت توليد كاغذ و مقواي " كاتسون " و رنگ هاي " ال بي " در ايران را بر عهده دارد به نقاش برگزيده اهدا خواهد شد.

ششمين دو سالانه نقاشي معاصر تهران از 17 آذر ماه آغاز شده و تا 18 دي ماه در محل موزه هنرهاي معاصر تهران داير خواهد بود.