الیاس حضرتی در گفتگو با مهر: به درخواست رسمی مذاکره آمریکا پاسخ مثبت دهیم / برای مقابله با جنگ روانی از همه ظرفیت ها استفاده کنیم

الیاس حضرتی ، مدیر مسئول روزنامه اعتماد و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که آیا امکان مذاکره جدی و واقعی بین ایران و آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیتی بغداد وجود دارد یا خیر، گفت: واقعیت این است که رابطه ایران و آمریکا به صورت یک مساله ویژه و بسیار پیچیده تبدیل شده است و پارامترهای زیادی بر آن تاثیر دارد.

آمریکایی ها سعی می کنند جریانی را در کنفرانس بن در مورد مسائل افغانستان برپا کردند، در کنفرانس بغداد اجرا کنند و با دعوت از طرفین درگیر و ذی نفع در موضوع عراق، مشکلاتشان را در عراق کاهش دهند و به اصطلاح هزینه های آن را "سرشکن" کنند

وی افزود: ایران به عادی شدن روابط با آمریکا نیازمند است و البته آمریکا نیازمندتر، چون آمریکا در شرایط فعلی در حوزه نفوذ ایران وارد شده است و بخاطر اشتباهات استراتژیک خود در منطقه گیر افتاده و دچار مشکلات شدیدی است که خروج از این مشکلات مستلزم تعامل با ایران است. حضرتی با اشاره به کنفرانس بغداد تصریح کرد:آمریکایی ها سعی می کنند جریانی را که در کنفرانس بن در مورد مسائل افغانستان برپا کردند، در کنفرانس بغداد اجرا کنند و با دعوت از طرفین درگیر و ذی نفع در موضوع عراق، مشکلاتشان را در عراق کاهش دهند و به اصطلاح هزینه های آن را "سرشکن" کنند.

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تاکید کرد:توصیه برای مذاکره با ایران، توصیه ای است که عقلای آمریکا و دموکراتها به بوش می کنند و بوش در واقع مجبور است که به این خواست عمومی نخبگان آمریکایی پاسخ دهد، رفتار و پاسخ ما در برابر این مساله باید خیلی دقیق و حساب شده باشد و اگر آمریکایی ها رسما درخواست مذاکره کردند، ما هم باید پاسخ مثبت بدهیم تا مشکلات موجود که هم مشکلات آمریکایی ها و هم مشکلات ماست، حل شود.

نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ روانی رسانه های بیگانه علیه کشورمان، گفت: ما از همه امکانات خود در مقابله با جنگ روانی دشمن استفاده نمی کنیم و دچار انفعال شده ایم، باید از همه ظرفیت های رسانه ای و دیپلماتیک در برخورد با فشار روانی دشمن استفاده کنیم.

حضرتی خواستار تقویت تیم دیپلماسی ایران و استفاده از همه مدیران باتجربه سابق فعال در سیاست خارجی شد.