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۱۵ اسفند ۱۳۸۵، ۸:۴۰

الیاس حضرتی در گفتگو با مهر: به درخواست رسمی مذاکره آمریکا پاسخ مثبت دهیم / برای مقابله با جنگ روانی از همه ظرفیت ها استفاده کنیم

الیاس حضرتی در گفتگو با مهر: به درخواست رسمی مذاکره آمریکا پاسخ مثبت دهیم / برای مقابله با جنگ روانی از همه ظرفیت ها استفاده کنیم

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بابیان اینکه نیاز واشنگتن به مذاکره با تهران بیش از نیاز ما به این مذاکره است، گفت: اگر در جریان کنفرانس بغداد، آمریکایی ها از ما رسما درخواست مذاکره کردند، ما باید پاسخ مثبت بدهیم.

الیاس حضرتی ، مدیر مسئول روزنامه اعتماد و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که آیا امکان مذاکره جدی و واقعی بین ایران و آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیتی بغداد وجود دارد یا خیر، گفت: واقعیت این است که رابطه ایران و آمریکا به صورت یک مساله ویژه و بسیار پیچیده تبدیل شده است و پارامترهای زیادی بر آن تاثیر دارد.

آمریکایی ها سعی می کنند جریانی را در کنفرانس بن در مورد مسائل افغانستان برپا کردند، در کنفرانس بغداد اجرا کنند و با دعوت از طرفین درگیر و ذی نفع در موضوع عراق، مشکلاتشان را در عراق کاهش دهند و به اصطلاح هزینه های آن را "سرشکن" کنند

 وی افزود: ایران به عادی شدن روابط با آمریکا نیازمند است و البته آمریکا نیازمندتر، چون آمریکا در شرایط فعلی در حوزه نفوذ ایران وارد شده است و بخاطر اشتباهات استراتژیک خود در منطقه گیر افتاده و دچار مشکلات شدیدی است که خروج از این مشکلات مستلزم تعامل با ایران است. حضرتی با اشاره به کنفرانس بغداد تصریح کرد:آمریکایی ها سعی می کنند جریانی را که در کنفرانس بن در مورد مسائل افغانستان برپا کردند، در کنفرانس بغداد اجرا کنند و با دعوت از طرفین درگیر و ذی نفع در موضوع عراق، مشکلاتشان را در عراق کاهش دهند و به اصطلاح هزینه های آن را "سرشکن" کنند.

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تاکید کرد:توصیه برای مذاکره با ایران، توصیه ای است که عقلای آمریکا و دموکراتها به بوش می کنند و بوش در واقع مجبور است که به این خواست عمومی نخبگان آمریکایی پاسخ دهد، رفتار و پاسخ ما در برابر این مساله باید خیلی دقیق و حساب شده باشد و اگر آمریکایی ها رسما درخواست مذاکره کردند، ما هم باید پاسخ مثبت بدهیم تا مشکلات موجود که هم مشکلات آمریکایی ها و هم مشکلات ماست، حل شود.

نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ روانی رسانه های بیگانه علیه کشورمان، گفت: ما از همه امکانات خود در مقابله با جنگ روانی دشمن استفاده نمی کنیم و دچار انفعال شده ایم، باید از همه ظرفیت های رسانه ای و دیپلماتیک در برخورد با فشار روانی دشمن استفاده کنیم.

حضرتی خواستار تقویت تیم دیپلماسی ایران و استفاده از همه مدیران باتجربه سابق فعال در سیاست خارجی شد.

کد مطلب 457365

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