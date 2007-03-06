تلاشهایی که راه به جایی نبرد / آیین نامه لیگ تکلیف صعود کننده ها را مشخص می کند/ گزارش خبری - تحلیلی مهر از وضعیت تیمهای سقوط و صعود کننده لیگ

کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال، حاضرین طرح 18 تیمی شدن رقابتهای هفتمین دوره لیگ برتر را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، درجلسه روز یکشنبه ششم اسفندماه جاری

طبق تصمیم گیری بعمل آمده، درفصل آینده تیم صنعت نفت یکی ازتیم های صعود کننده به لیگ برترخواهد بود و تیمهای اول و دوم گروه های دوگانه رقابتهای لیگ دسته اول دیدارهای مرحله دوم (مسابقات ضربدری) را برگزاری می کنند که دو تیم برتر این بازیها بصورت مستقیم راهی لیگ برترمی شوند.

همچنین چهره چهارمین تیم ازمیان دو تیم سقوط کننده از لیگ برتر و دو تیم شکست خورده در بازیهای ضربدری در بازی پلی آف مشخص خواهد شد.

درهفته گذشته و پس از اعلام خبر رسمی 18 تیمی شدن مسابقات هفتمین دوره لیگ برتر اظهار نظرهای مختلفی در مورد نحوه صعود و سقوط تیم ها به این مسابقات اعلام شد و کارشناسان و مسئولین باشگاه های لیگ برتر و دسته اول ایرادات و ابهامات بسیاری در مورد نحوه اجرای این مصوبه را مطرح کردند.

تعدادی از کارشناسان و صاحب نظران این رشته ورزشی با اشاره به نقایص عمده در بخشهای نرم افزاری و سخت افزاری فوتبال ایران، انجام مسابقات با 18 تیم را منطقی ندانسته و اعلام کردند در صورت افزایش تیمها، برگزاری لیگ با مشکلات زیادی همراه خواهد شد.

در نقطه مقابل تیم های لیگ برتری که در معرض خطر سقوط به رقابتهای دسته اول قرارداشتند از یکسو و تیمهای بالانشین مسابقات دسته اول از جهت دیگر نحوه صعود و سقوط تیمها را مورد انتقاد قراردادند.

دراین راستا تیمهای لیگ برتر با جلسه ای که در اتحادیه فوتبال تشکیل دادند خواستار ایجاد شانس های بیشتر برای حفظ سهمیه خود در این رقابتها شدند و این برنامه ریزی مطرح شده را غیرمنطقی قلمداد کردند.

تیم های دسته اول هم با انتقاد از نحوه صعود تیم ها به لیگ برتر خواستار بررسی دقیق تراین موضوع شدند و در نامه ای که دو روز قبل به کیومرث هاشمی سرپرست فدراسیون فوتبال ارسال کردند نظرات خود را در مورد این برنامه ریزی در دو بند زیر مطرح کردند:

الف ـ تیم‌های بازنده پلی‌آف لیگ دسته اول با یکدیگر در شهر بی‌طرف مسابقه دهند و تیم برنده همراه با صنعت نفت آبادان به عنوان چهارمین تیم به لیگ برتر صعود کنند.

ب ـ تیم‌های بازنده پلی‌آف لیگ دسته اول همراه با صنعت نفت آبادان، بازی‌های 3 جانبه‌ای را به صورت دوره‌ای در شهر بی‌طرف برگزار کنند تا دو تیم اول به لیگ برتر راه یابند. پیشنهاد فوق به این دلیل مطرح شد که صنعت نفت آبادان نیز حداقل برای صعود رسمی به لیگ برتر زحمت انجام 2 مسابقه را متقبل شود.

آنها همچنین اعتقاد داشتند که مطابق با اعلام صریح آئین‌نامه، تیم‌های اول و دوم هر یک از گروه‌های دوگانه لیگ دسته اول باید به مرحله پلی‌آف صعود کرده و بازی ‌های خود را به صورت ضربدری برگزار کنند تا تیم‌های برنده مستقیما به لیگ برتر راه یابند. ضمن اینکه برابر آئین‌نامه، تیم‌های پانزدهم و شانزدهم لیگ برتر اتوماتیک ‌وار به دسته پایین‌تر سقوط کنند.

البته با توجه به شرایط و مشکلات حاکم در مسابقات دسته اول تیمهای صدرنشینان این رقابتها داشتن امتیاز بیشتر برای صعود به لیگ برتر را حق قانونی خود می دانند و به نظر آنها تیم های لیگ برتری فرصت زیادی برای حفظ سهمیه لیگ برتر داشته و نباید در این 3 سهمیه باقیمانده خود را محق بدانند.

در این زمینه مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال با بیان این مساله که مصوبه کمیته اتقالی دقیقا اجرایی خواهد شد، گفت: « در این مصوبه برای تیمهای دسته اول که در مسابقه مرحله دوم گروهی (دیدارهای ضربدری) ناموفق بودند و تیمهای سقوط کننده از لیگ برتر شانس مساوی در نظر گرفته شده است تا برای بدست آوردن آخرین سهمیه این رقابتها تلاش کنند.»

این مقام مسئول اضافه کرد:« براساس این مصوبه دو تیم دسته اول که در مسابقات ضربدری مرحله دوم موفق باشند مستقیما به لیگ برتر صعود می کنند و تیمهای بازنده در این بازی ها به همراه تیمهای پانزدهم و شانزدهم لیگ برتر در مسابقات پلی آف شرکت می کنند.»

مطمئنا با استناد به مصوبه کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال و نظرات دبیرکل این فدراسیون باید گفت جنگ پنهان بین لیگ برتر و دسته اول برای بدست آوردن سهمیه بیشتر در رقابتهای هفتمین دوره لیگ برتر عملا به پایان رسیده است.

از این رو 2 تیم پانزدهم و شانزدهم لیگ برتر و 4 تیم اول و دوم صعود کننده از گروههای دوگانه باید تلاش کنند تا بتوانند با حضور موفق در مسابقات ضربدری و در نهایت مسابقات پلی آف یکی از 3 سهمیه حضور در هفتمین دوره رقابتهای لیگ برتر را بدست آورند.