میراث فرهنگی برای ساماندهی خانه مسافرهای غیرمجاز کشور اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شیروانی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: طی سال‌های اخیر در خصوص ساماندهی خانه مسافرها که فضایی غیرمجاز برای اسکان مسافران قلمداد می‌شود از سازمان میراث فرهنگی به عنوان دستگاه متولی درخواست داشتیم و در این راستا به عنوان شاکی از تمامی افرادی که به شکل غیرمجاز در حال بهره‌برداری از موضوع هستند وارد عمل شده‌ایم.

شهرام شیروانی با بیان اینکه باید به موضوع رسیدگی و بر اساس نیاز و درخواست استان‌ها برای مدیریت مشکلات در زمان سفر به شکل رسمی به موضوع پرداخت، اظهار کرد: فعالیت خانه مسافرها باید ساماندهی شود.

وی با تاکید بر اینکه جامعه هتل داران ایران آمادگی دارد به مانند هتل‌های رسمی سراسر کشور به این خانه مسافرها رسمیت ببخشد، گفت: نظارت بر خانه مسافرها در مسیر قانونی امری شایسته است که انتظار داریم میراث فرهنگی در تحقق این خواسته قدم بردارد و جامعه هتل داران نیز از این اتفاق حمایت خواهد کرد.

شیروانی هم‌چنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد ستاد خدمات سفر کشور عنوان کرد: هتل داران کشور و مدیران هتل‌های یک ستاره تا ۵ ستاره آمادگی لازم را برای میزبانی از معلمان و فرهنگیان دارند و در صورت همکاری وزارت آموزش و پرورش می‌توانند اتاق‌های هتل‌ها را با ۵۰ درصد تخفیف در ایام پیک سفر در اختیار معلمان قرار دهند.

نایب رئیس جامعه هتل‌داران ایران با بیان اینکه استفاده از اتاق‌ها و کلاس‌های درس که در ایام سال محل کار معلمان است محل مناسبی برای اقامت در دوران سفر نیست، گفت: آمادگی لازم برای میزبانی از معلمان در هتل‌ها وجود دارد.