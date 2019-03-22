۱۵ مارس به عنوان روز همبستگی جهانی علیه اسلام هراسی اعلام شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «یوسف بن احمد العثیمین» دبیرکل سازمان همکاری اسلامی امروز جمعه و در نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی درخصوص بررسی حمله تروریستی جمعه گذشته در شهر کرایست چرچ نیوزیلند شرکت کرد.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر لزوم مبارزه با علل و عوامل این حادثه، خواستار اعلام ۱۵ مارس به عنوان روز همبستگی جهانی علیه اسلام هراسی شد.

این در حالی است که «وینستون پترس» (Winston Peters) وزیر خارجه نیوزیلند نیز در نشست مذکور گفته بود: تروریست حادثه کرایست چرچ بقیه عمر خود را در سلول انفرادی خواهد گذراند.

گفتنی است در حمله تروریستی جمعه گذشته به ۲ مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزیلند، ۵۰ نفر جان باخته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.

سازمان ملل متحد تصریح کرد که حمله به ۲ مسجد در نیوزیلند اسلام هراسانه، تروریستی و نژادپرستانه بوده است.