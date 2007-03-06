انتشار اخبار دوپینگ برخی ورزشکاران سرشناس تایید شده نیست/ تنها اطلاعیه های ستاد قابل وثوق است

قائم مقام و سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : طی روزهای گذشته اخبارضد و نقیضی درخصوص دوپینگ برخی از ورزشکاران سرشناس و مدال آور دربازیهای آسیایی وجهانی دررشته هایی چون کشتی، وزنه برداری، بسکتبال، هندبال، جودو و ... مطرح شده است که هیچیک ازاین اخبارمورد تایید ستاد مبارزه با دوپینگ نیست و تنها جنبه شایعه دارد.

دکترطاهری با بیان اینکه تنها اطلاعیه های رسمی ستاد قابل وثوق است و این ستاد تاکنون هیچگونه اطلاعیه ای درخصوص رشته های فوق منتشرنکرده است، تصریح کرد: درصورت تایید هرنمونه مثبتی باید پروسه مدیریت آن شامل مراحل تایید وتشکیل شورای صدور رای طی شود و درنهایت طی اطلاعیه رسمی، به اطلاع عموم برسد که تاکنون هیچگونه اطلاعیه ای ازسوی ستاد در این زمینه صادر و ابلاغ نشده است.



وی در پایان خاطرنشان کرد: رسانه های گروهی و ارباب جراید تنها به اطلاعیه های رسمی ستاد ملی مبارزه دوپینگ استناد کنند و اخباری که غیر از این کانال درسطح جامعه انتشارمی یابد توجه نکنند.