مدرسه اسلامی لیون بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، راشد گریگور مدیر مسجد لیون در گفتگو با خبرنگارانی که در محوطه خارجی مسجد الکیندی در شرق شهر لیون جمع شده بودند از آغاز فعالیت این مدرسه ابراز خرسندی کرد.

این مدرسه که به نام ابو یوسف یعقوب ال کیندی، فیلسوف مسلمان (873-801) نام گذاری شده است، ابتدا از دانش آموزان سال اولی ثبت نام کرد و اکنون 140 دانش آموز را پذیرفته و به یکی از بزرگترین مدارس اسلامی فرانسه در مقطع متوسطه تبدیل شده است.

این مدرسه علاوه بر تدریس برنامه درسی دولتی قرآن، فق، تاریخ و تمدن اسلامی نیز تدریس می کند.

ماه گذشته به دنبال دادخواستی که از سوی مقامت آموزش محلی در آکادمی لیون ارائه شد این مدرسه از دادگاه شورای آموزش عالی فرانسه چراغ سبز خود را به منظور ادامه فعالیت دریافت کرد.

ماه سپتامبر گذشته پس از آنکه ادعا شد این مدرسه از استاندارد های بهداشتی و ایمنی کافی برخوردار نیست از گشایش آن در آغاز سال تحصیلی جلوگیری به عمل آمد.

اما دادگاه اجرایی لیون این درخواست را نفی و با آن مقابله کرد.

حکیم شرقی نایب رئیس مدرسه الکیندی گفت: مسئله حائز اهمیت سطح نمرات دانش آموزان در امتحانات پایان سال است.

گریگور نیز اظهار داشت: این مدرسه اسلامی از قوانین فرانسه پیروی می کند.

از زمانی که حجاب در مدارس دولتی فرانسه ممنوع شده است، نیاز خانواده های مسلمان این کشور به مدارس اسلامی خصوصی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

به دنبال تصویب قانون منع حجاب در مدارس دولتی فرانسه بسیاری از دختران مسلمان در مدارس کشورهای همسایه فرانسه و مدارس خصوصی ثبت نام کردند.

نخستین مدرسه اسلامی فرانسه در سال 2001 و در شمال پاریس آغاز به فعالیت کرد و اکنون 100 دانش آموز را تحت پوشش خود قرار داده است. در ماه ژوئیه سال 2003 مدرسه ابن رشد در شهر لیل، فرانسه تأسیس شد و اکنون 80 دانش آموز دارد.

بیش از 6 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می کنند که این تعداد بزرگترین اقلیت مسلمان اروپا تلقی می شود.