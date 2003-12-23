يك جانباز ديگر به خيل شهداء پيوست

به گزارش گروه دفاع مقدس خبر گزاري مهرجانباز شيميايي روح الله شجاعي پس از تحمل سالها درد ورنج ناشي از عوارض سلاحهاي شيميايي دشمن سرانجام روزجمعه در بيمارستان 22 بهمن مسجد سليمان ، شهد شيرين شهادت را نوشيد و به ديگر همرزمان شهيد خود پيوست.

اين بسيجي دلاور كه دوبار درعمليات خيبر و در جبهه شلمچه از ناحيه ريه و پوست دچار مصدوميت شيميايي شده بود، سال هاي متوالي به دليل تنگي نفس در رنج و درد بسر مي برد كه سرانجام پس از 15 سال مقاومت, به جمع شهداي دفاع مقدس پيوست.

گفتني است پيكر پاك اين جانباز سرافراز ميهن اسلامي, روز گذشته پس از تشييع بر روي دوش مردم در گلزار شهداي مسجد سليمان به خاك سپرده شد .



روحش شاد و يادش گرامي

