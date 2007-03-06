هوگوی الکترونیکی رای نیاورد / مسابقات رسمی همچنان با شیوه سابق

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان رقابت های بین المللی تکواندو کره جنوبی که جهت آزمایش هوگوهای الکترونیکی تدارک دیده شده بود، هیات رییسه فدراسیون جهانی تشکیل جلسه داد و با بررسی نقاظ ضعف و قوت این هوگوها، در نهایت رای به عدم کارایی آن داد و اعلام کرد که رقابت های جهانی چین، انتخابی المپیک و المپیک 2008 پکن کماکان با روش فعلی برگزار خواهد شد.

این هوگوها مجهز به سامانه ثبت امتیازی بوده و به وسیله حسگر نصب شده درداخل آن ، ضربات را نشان می دهد. کلاه، دستکش وجوراب مخصوص این سامانه نیز دارای همین حسگرها بوده و تنها با تماس به روی هوگو، امتیاز ثبت می شود بدون آنکه شدت و قدرت ضربه اندازگیری شود. به همین دلیل بسیاری ازفنون منسوخ شده در تکواندو از جمله میل گر نیز می توانستند منجر به ثبت امتیاز شوند. همین ضعف بزرگ دلیل اصلی کنار گذاشتن این سامانه از سوی مسئولین فدراسیون جهانی بود.

از سوی دیگر به دلیل عدم دخالت داوران در ثبت امتیاز راند چهارم که تنها با ثبت امتیازمثبت بدون در نظر گفتن اخطارها به اتمام می رسید به همین دلیل در برخی مسابقات راند چهارم طولانی شده و موجب خستگی مفرط تکواندو کاران می شد. فدراسیون جهانی نیز با بررسی تمامی این جوانب تصمیم گرفت این هوگوها را رد کند.