امسال فقیرترین نمایشگاه را خواهیم داشت / ناشران از منفعت شخصی خود انصراف داده اند / نمایشگاه کتاب به بازار مکاره تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالحسن مختاباد در ادامه سخنان خود در میزگرد بررسی وضعیت نشر امروز ایران ، افزود : استفاده نکردن از نظرات مردم قطعا تبعاتی دارد که باید پرداخت و تشکل هایی که در اقدامی هماهنگ اعلام کرده اند که در این نمایشگاه ثبت نام نخواهد کرد قطعا در موقعیت های مختلف مطالبات بیشتری را مطرح می کنند . این نشانه دیده می شود که بخش خصوصی در حوزه های وسیع تری به وحدت نظر برسد و با طرح مطالبات حداکثری خود در جهت سامان دادن به اقتصاد نابسامان و دولتی نشر اقدام کند .

بیستمین نمایشگاه ، فقیر ترین نمایشگاه

وی با اشاره به اعلام عدم ثبت نام نوزده تشکل نشر کشور در نمایشگاه کتاب تهران ، گفت : این بحث به هیچ وجه سیاسی ، گروهی یا جناحی نیست. البته برخی قصد دارند این حرکت را به عده ای از ناشران که از ارشاد مجوز پیش از انتشار یا اعلام وصول دریافت نکرده اند ، منتسب کنند .

ولی واقعیت این است که حرکت ناشران کاملا صنفی است و با هدف دفاع از حقوق صنفی و منافع ملی صورت می گیرد . نمایشگاه کتاب هم اکنون جنبه فروشگاهی قوی ای دارد و این در فرهنگ ایرانی جا افتاده است . مردم از مناطق مختلف به نمایشگاه کتاب می آیند و برای صرفه جویی در وقت و هزینه ، خرید یک ساله کتاب خود را انجام می دهند . اما امسال شاهد فقیرترین نمایشگاه کتاب خواهیم بود چرا که بزرگترین ناشران بخش خصوصی از این نمایشگاه انصراف داده اند .

وی افزود : وقتی ناشران اعلام می کنند که در این نمایشگاه شرکت نمی کنند اعتقاد دارند که این مکان و موقعیت به هیچ وجه مناسب برگزاری نمایشگاه کتاب نیست . این مساله هم به نفع مردم است و هم ناشران و نفع دوجانبه در آن وجود دارد. به این ترتیب می بینیم که ناشران و تشکل های فعال در این عرصه با در نظر گرفتن منفعت جمعی خود و مردم اقدام به کناره گیری از این نمایشگاه کرده اند .

در ادامه امیر حسین زادگان مدیر نشر ققنوس در مورد تصمیم اخیر اتحادیه ناشران ، گفت : اقدام اخیر اتحادیه ناشران مورد حمایت اکثر ناشران عضو قرار خواهد داشت و من به عنوان عضوی از این مجموعه چون به بررسی های کارشناسی همکاران خود در اتحادیه اعتقاد دارم می گویم که تا زمانی که نمایشگاه کتاب در مکان سابق برگزر نشود در آن شرکت نخواهم کرد .

انصراف از نمایشگاه با صرف نظر از منفعت مادی همراه است

وی افزود: یکی از مسئولین ارشاد مدتی قبل اعلام کرده بود که " منفعت شخصی و نگاه اقتصادی نباید ملاک ناشران شرکت کننده در نمایشگاه کتاب باشد" ؛ هم اکنون نیز ناشران بدون توجه به نفع شخصی که ممکن بود با شرکت در این نماشگاه کتاب نصیب شان شود از شرکت در آن انصراف داده اند و از منفعت های زودگذر صرف نظر کرده اند .

مدیر ققنوس اضافه کرد: از سوی دیگر مسئولین برگزاری نمایشگاه کتاب با طرح پیشنهاد تخفیف در اجاره غرفه به جای تخفیف در فروش کتاب سعی در تحریک ناشران برای توجه به منفعت شخصی و کسب سود بیشتر دارند .

مدیر نشر ققنوس یادآور شد : من هم مانند آقای پرویز اعتقاد دارم که " نگاه اقتصادی ملاک اهل نشر نیست " و تصمیم اخیر تشکل های نشر کشور این موضوع را به خوبی نشان می دهد که اگر آنها به دنبال کسب سود بودند حاضر می شدند نمایشگاه کتاب را تحت هر شرایط نامناسبی برگزار کنند و تنها به فکر سود خود باشند .

امیر حسین زادگان خاطرنشان کرد : طرح های غیرکارشناسی مسئولین امسال به فروشگاهی شدن نمایشگاه کتاب بیشتر دامن زده است. تصور کنید در نمایشگاه کتاب ناشران بالای غرفه هایشان بنویسند کتابهای این غرفه با ده درصد ، بیست ، سی ، چهل ، پنجاه ، شصت و یا با تخفیف های بالاتر به فروش می رسد. این مساله نمایشگاه کتاب را تبدیل به بازار مکاره ای می کنند که تا کنون بی سابقه بوده است .

می خواهند به جای نمایشگاه کتاب،"حراجی کتاب" راه می اندازند

وی با مقایسه میان نمایشگاه کتاب فرانکفورت با نمایشگاه کتاب تهران ، گفت : در نمایشگاه فرانکفورت که کاملا جنبه اقتصادی دارد به هیچ وجه کتابی به فروش نمی رسد و مردم تنها برای نمایش کتاب حضور پیدا می کنند ولی در نمایشگاه کتاب تهران که به گفته مسئولین جنبه فرهنگی و غیر اقتصادی دارد بازار مکاره و شرایط نابسامانی را شاهد خواهیم بود که اصلا در شان کتاب و فرهنگ نیست . دولت باید تصمیم هایی بگیرد که نمایشگاه کتاب تهران واقعا نمایشگاه باشد و به این جنبه از این رویداد توجه کنند نه اینکه حراجی کتاب راه بیندازند !

سپس داوود موسایی در پاسخ به این سوال که چرا ارشاد علی رغم اینکه می گوید " ناشران نباید در نمایشگاه کتاب نباید به دنبال کسب سود باشند " ، پیشنهادهایی را مطرح می کند که به منفعت طلبی ناشران دامن می زند ؟ ، گفت : البته آقای پرویز فردی با حسن نیت است اما از همه مسائل و مشکلات ناشران - با توجه به دوران کوتاهی که عهده دار این سمت شده است - اطلاع ندارد . نمایشگاه خواه ناخواه به سمت فروشگاهی شدن رفته است و این جریان خودش مسیرش را پیدا می کند .

در همه جای دنیا نمایشگاه های کتاب محل تبادل اطلاعات میان ناشران و نویسندگان و محل انعقاد قرار دادهای تولید کتاب است

مدیر نشر فرهنگ معاصر در ادامه ، افزود : در همه جای دنیا نمایشگاه های کتاب محل تبادل اطلاعات میان ناشران و نویسندگان و محل انعقاد قراردادهای تولید کتاب است که به مراتب از نظر اعداد و ارقام بالاتر از ارقامی است که ما در نمایشگاه کتاب تهران داریم. اما از آنجایی که در ایران چنین سازوکاری وجود ندارد و نمی توان حق نشر کتاب را - با توجه به پایبند نبودن به کپی رایت - به کسی فروخت، نمایشگاه کتاب راه فروشگاه شدن در پیش می گیرد .

وی تصریح کرد : استقبال از نمایشگاه کتاب نشان می دهد که مردم طالب کتاب هستند منتها کتابی که مناسب خواسته شان باشد .

رفتار و گفتار مسئولین با هم متناقض است

سید ابوالحسن مختاباد در مورد تناقض در رفتار و گفتار مسئولین برپایی نمایشگاه کتاب تهران ، گفت : مسئولین اگر می خواهند نمایشگاه کتاب تهران رویدادی فرهنگی باشد در بخش خارجی به جای اینکه قیمت ها را تا یک سوم کاهش دهند این کتابها را به قیمت واقعی خود به فروش برسانند و آن وقت ببینند چند نفر برای خرید کتاب به نمایشگاه می آیند .



وی افزود : شهروندان بطور فطری و طبیعی به دنبال صرفه جویی در وقت و هزینه هایشان هستند ولی مسئولین این مساله طبیعی را که در نهاد هر آدمی وجود دارد می خواهند نادیده بگیرند . اگر می خواهند نگاه اقتصادی بر نمایشگاه کتاب حاکم نباشد و این رویداد به ویترین فرهنگی ما تبدیل شود باید بسترهای لازم را در نقاط دیگر فراهم بیاورند . نمایشگاه کتاب زمانی واقعا نمایشگاه می شود که فروشگاه کتاب به قدر کافی در همه نقاط کشور وجود داشته باشد. آن زمان دیگر نیاز نیست که نمایشگاه در چنین فضایی برگزار شود و مکان کوچکتری هم برای این رویداد فرهنگی کافی خواهد بود .

سیر طبیعی اقتصاد نشر در ایران فراهم نیست

مختاباد خاطرنشان کرد : چون سیر طبیعی اقتصاد نشر در ایران فراهم نیست ، و دولت به صورت کلان در همه عرصه های چرخه نشر کتاب حضور دارد، نمایشگاه کتاب تهران هم به ناچار همین مسیر را طی می کند . مسئولین اگر به دنبال تغییر شرایط نمایشگاه کتاب هستند فکری برای کم کردن حضور دولت در عرصه کتاب بکنند . اگر دخالت دولت در نشر کمتر شود و اجازه بدهند که این طفل نوپای نشر ایران که در این کشور پا گرفته ، راه خود را پیدا کند فضای توسعه نشر هم ایجاد می شود .

ناشران با این تصمیم چیز زیادی را از دست نخواهند داد



مصلی واقعا جایی نیست که مردم برای خرید کتاب به آن مراجعه کنند

وی در مورد صرف نظر کردن ناشران از سود شخصی و منفعت موجود در نمایشگاه کتاب ، گفت : تشکل های نشر به دنبال منفعت درازمدت هستند و اگر این نمایشگاه دوپاره شود نمایشگاه کتاب مانند قبل نخواهد بود . مصلی واقعا جایی نیست که مردم برای خرید کتاب به آن مراجعه کنند . خود به خود با دوپاره شدن نمایشگاه بخشی از منفعت ناشران از دست رفته است و با این تصمیم در واقع ناشران چیز زیادی را از دست نمی دهند .

این کارشناس نشر یادآور شد : ناشران به دنبال تحریم نیستند بلکه آنها می خواهند که اقبال به نمایشگاه بیشتر و مانند سالهای قبل باشد . تشکل های نشر می خواهند دولت از تصمیم خود بازگردد و نمایشگاه را به مکان سابق بازگرداند و اگر هم همچنان بر نظر خود اصرار کند واقعا سود چندانی را از دست نخواهند داد چون آنها به این جمع بندی رسیده اند که این نمایشگاه منفعت مادی چندانی را به همراه نخواهد داشت .

وی افزود : ناشران باید به این صرافت بیفتند که در درازمدت با تاسیس یک شرکت سهامی ، به صورت مستقل از دولت خود به راه اندازی نمایشگاه کتاب واقعی اقدام کنند .

امیر حسین زادگان در پاسخ به مختاباد ، گفت : چنین کاری ممکن نیست زیرا خرید مکانی برای نمایشگاه نیازمند صرف هزینه کلانی است که از عهده ناشران ما خارج است و اصلا ضرورتی هم به برگزاری چنین نمایشگاه وجود ندارد .

نمایشگاه کتاب تهران به توسعه و رونق نشر ایران کمک نمی کند باید فکری برای کابفروشی ها بکنیم

داوود موسایی هم خاطرنشان کرد: اصلا تصور چنین چیزی هم ممکن نیست و ما نیازی به فروشگاه بزرگ کتاب مانند نمایشگاه

نداریم. برای توسعه نشر ایران باید کتابفروشی ها رونق بگیرد. اگرچه ممکن است ناشران در نمایشگاه کتاب به سودی قابل توجه برسند اما در درازمدت این امر مشکلی را از نشر ایران حل نمی کند. اگر می خواهیم نشر ایران رونق بگیرد باید کتابفروشی ها توسعه پیدا کنند. البته باز هم تاکید می کنم که این توسعه باید بدون دخالفت مستقیم دولت با راه اندازی مثلا فروشگاه های ده هزار متری کتاب باشد . این یک اصل روشن است که دولت هیچ وقت تاجر خوبی نیست و نمی تواند باشد . جالب است که ما هر وقت سخن از مشکلات نشر می گوییم دولت به یک باره وارد میدان می شود و می خواهد همه کارها را تحت تسلط خود بگیرد . ( ادامه دارد ...)