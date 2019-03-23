ثبت ۵۸ کشته و مجروح در تصادفات محورهای استان همدان طی ۶ روز گذشته

سرهنگ رضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی روزهای پایانی سال و آغاز سال نو ترافیک پرحجمی در محورهای مواصلاتی استان همدان شاهد بودیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تردد در محورهای استان همدان به ثبت رسیده است، گفت: این آمار در مقایسه با سال قبل با ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تردد شاهد افزایش ۲۴ درصدی است.

رئیس پلیس‌راه استان همدان بابیان اینکه متأسفانه در این مدت در بخش تصادفات جرحی نیز شاهد افزایش ۲۲ درصدی بوده‌ایم، گفت: سال گذشته ۳۵ نفر در ۶ روز مجروح شدند که متأسفانه امسال در این مدت به ۵۲ نفر افزایش‌یافته و در بحث تصادفات فوتی نیز در این مدت ۶ نفر فوتی داشتیم که نسبت به سال قبل تا به این لحظه افزایشی نداشته است.

وی گفت: عمده تصادفات فوتی استان همدان در محورهای روستایی رخ‌داده که علت این تصادفات سرعت غیره مجاز بوده که مربوط شهروندان بومی استان بوده است.