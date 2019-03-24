ابلاغیه سرلشکر باقری به فرماندهان سپاه، ارتش و ناجا

به گطارش خبرگزاری مهر،، پیرو فرمان مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر ضرورت گسیل امکانات بیشتر به مناطق سیل زده استان‌های گلستان و مازندران، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی ابلاغیه‌ای به فرماندهان سپاه، ارتش، ناجا و وزارت دفاع دستور داد علاوه بر کمک‌های انسانی، لجستیکی و بهداشتی که تا به حال انجام داده‌اند، در یک اقدام دقیق، همپوشانی شده و جهادی، حمایت‌های جامع و منسجم از آسیب دیدگان را تا زمان استقرار آرامش هموطنان عزیز ادامه دهند.

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وی در همین راستا جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را در رأس یک هیأت از فرماندهان عالیرتبه به منظور فرماندهی صحنه و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین نیروهای لشکری و کشوری به مناطق سیل زده اعزام کرد.