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۴ فروردین ۱۳۹۸، ۶:۳۲

ابلاغیه سرلشکر باقری به فرماندهان سپاه، ارتش و ناجا

ابلاغیه سرلشکر باقری به فرماندهان سپاه، ارتش و ناجا

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ابلاغیه‌ای به فرماندهان سپاه، ارتش، ناجا و وزارت دفاع دستور داد حمایت‌های جامع و منسجم از آسیب‌دیدگان سیل اخیر را تا زمان استقرار آرامش هموطنان عزیز ادامه دهند.

به گطارش خبرگزاری مهر،، پیرو فرمان مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر ضرورت گسیل امکانات بیشتر به مناطق سیل زده استان‌های گلستان و مازندران، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح طی ابلاغیه‌ای به فرماندهان سپاه، ارتش، ناجا و وزارت دفاع دستور داد علاوه بر کمک‌های انسانی، لجستیکی و بهداشتی که تا به حال انجام داده‌اند، در یک اقدام دقیق، همپوشانی شده و جهادی، حمایت‌های جامع و منسجم از آسیب دیدگان را تا زمان استقرار آرامش هموطنان عزیز ادامه دهند.

وی در همین راستا جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را در رأس یک هیأت از فرماندهان عالیرتبه به منظور فرماندهی صحنه و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین نیروهای لشکری و کشوری به مناطق سیل زده اعزام کرد.

کد مطلب 4574472

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