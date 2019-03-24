به گزارش خبرنگار مهر، شمار زیادی از قهرمانان ورزشی از جمله هادی خناری نژاد ملی پوش ژیمناستیک، حسن یزدانی، قهرمان کشتی المپیک وجهان، برخی اعضای تیم فوتبال نساجی مازندران، پیشکسوتان و مربیان تیم‌های مختلف ورزشی هرکدام در اطلاعیه‌ای در مورد وقوع سیل در شمال کشور، مشارکت‌های مردمی را برای کمک به سیل‌زدگان استان‌های شمالی خواستار شدند.

برخی از فعالان و کاربران شبکه‌های اجتماعی، به دنبال درخواست‌های متعدد مردمی و همچنین ساماندهی و تمرکز دریافت کمک‌های نقدی و جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی از احساسات عمومی، فراخوان جلب مشارکت‌های مردمی خود را پس از زلزله کرمانشاه به سیل زدگان شمال کشور اختصاص داد.

شماری ازاین فعالان اجتماعی و قهرمانان ورزشی در بخش دیگر این اطلاعیه درخواست کردند، هموطنان می‌توانند جهت اهدای کمک‌های نقدی خود برای جبران خسارات سیل زدگان شمال کشور از مسیرهای قانونی اقدام کنند.

تاکنون چندین دستگاه کامیون کمک‌های غیرنقدی شهروندان با میدان داری ورزشکاران مازندرانی به مرکزیت شهرهای آمل و قائمشهر به مناطق سیل زده شهرستانهای آق قلا و نیز سیمرغ ارسال شده است.

درخواست کمک این ورزشکاران از مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد.

باران یکشنبه ۲۶ اسفندماه ۹۷ در مازندران که به گزارش هواشناسی در سه دهه اخیر بی سابقه بود به بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در این استان خسارت زد و هفت هزار دهنه مزارع کشاورزی نیز آسیب دید و ۵ نفر نیز جان خود را از دست دادند.

بارش شدید باران این مدت در شرق استان گلستان نیز، باعث سر ریز شدن سد گلستان واقع در ۱۵ کیلومتری شرق شهر گنبدکاووس و طغیان رودخانه‌های گرگان رود، چهل چای، قره سو و اوغان وجاری شدن سیل تا ارتفاع حدود ۲ متر در برخی شهرهای پایین دست شد.