جابجایی ۴ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل و نقل استان کرمانشاه

فریبرز کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی یکسال اخیر بیش از چهار میلیون و ۱۱۴ هزار مسافر در قالب بیش از ۴۱۴ هزار سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان جابجا شدند.
به گفته کرمی ۴۵۶ مسافر نیز از طریق پایانههای مرزی خسروی و پرویز خان توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان تردد داشتهاند.
وی افزود: ۱۰۲ مورد اعمال قانون رانندگان و شرکتهای متخلف از طریق کمیسیون ماده ۱۱ و ۶۰ مورد برخورد با این رانندگان در قالب کمیسیون ماده ۱۲ انجام شده است.
کرمی خاطرنشان کرد: طی این مدت چهار هزار و ۳۳۳ عدد کارت هوشمند رانندگان و ناوگان حوزه حمل و نقل مسافر صادر شده همچنین ۱۸ جلسه با موضوع ستاد خدمات سفر، مراسم ارتحال امام خمینی (ره)، اربعین، سفرهای تابستانی و … انجام شده است.
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