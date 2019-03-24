جابجایی ۴ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل و نقل استان کرمانشاه

فریبرز کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی یکسال اخیر بیش از چهار میلیون و ۱۱۴ هزار مسافر در قالب بیش از ۴۱۴ هزار سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان جابجا شدند.

به گفته کرمی ۴۵۶ مسافر نیز از طریق پایانه‌های مرزی خسروی و پرویز خان توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان تردد داشته‌اند.

وی افزود: ۱۰۲ مورد اعمال قانون رانندگان و شرکتهای متخلف از طریق کمیسیون ماده ۱۱ و ۶۰ مورد برخورد با این رانندگان در قالب کمیسیون ماده ۱۲ انجام شده است.

کرمی خاطرنشان کرد: طی این مدت چهار هزار و ۳۳۳ عدد کارت هوشمند رانندگان و ناوگان حوزه حمل و نقل مسافر صادر شده همچنین ۱۸ جلسه با موضوع ستاد خدمات سفر، مراسم ارتحال امام خمینی (ره)، اربعین، سفرهای تابستانی و … انجام شده است.