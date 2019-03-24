به گزارش خبرنگار مهر، طارق همام که این فصل به تیم فوتبال استقلال پیوست، هربار که به عراق بازگشته و یا برای تیم ملی فوتبال این کشور به میدان رفته است، باعث نگرانی و ناراحتی هواداران استقلال شده است.

این بازیکن در چند ماه حضورش در استقلال، برای دومین بار در تیم ملی عراق آسیب دید و طبق اعلام پزشک این تیم به ۱۰ روز استراحت نیاز دارد. به این ترتیب باید همام را یکی از غایبان بزرگ دربی تهران دانست چرا که در شرایط عادی نمی‌تواند به این مسابقه برسد.

این دومین لطمه‌ای است که تیم ملی عراق به باشگاه استقلال می‌زند. پیش از این، همام در جام ملت‌های آسیا در دیدار عراق مقابل قطر به شدت آسیب دید و چند مسابقه استقلال را در لیگ برتر تا بهبودی کامل از دست داد.

این بازیکن عراقی فقط با مصدومیت در تیم ملی عراق باعث نگرانی استقلالی‌ها نشده است. طارق زمانی هم که در استقلال آسیب دید و باید استراحت می‌کرد، در مهرماه گذشته در اقدامی عجیب به عراق رفت و برای تیم نیروی هوایی این کشور بازی کرد تا صدای باشگاه و هواداران استقلال بلند شود.

او همچنین با حضور در یک برنامه تلویزیونی در عراق صحبت‌های جنجالی علیه مسئولان باشگاه استقلال انجام داده بود و اتهاماتی را به این باشگاه ایرانی وارد کرد تا به این ترتیب حداقل چهار اتفاق خبرساز استقلال در این فصل را به نام خودش کند!