نمایش خیابانی «۵۵دقیقه» در موزه جنگ خرمشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، گروه نمایشی «تجربه نو» از استان اصفهان که با نمایش خیابانی "۵۵ دقیقه" منتخب حضور در سومین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور «هنر دفاع» هستند، پس ورود به استان خوزستان نخستین اجرای خود را در این موزه جنگ خرمشهر داشتند که مورد استقبال کاروان‌های راهیان نور روبه‌رو شدند.

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی مجتبی خلیلی با موضوع شهدای فوتبالیست که براثر حملات هوایی دشمن در سال ۶۵ هنگام بازی تیم‌های فوتبال منتخب ایلام و منتخب چوار ایلام که منجر به شهادت ۱۵ نفر ازجمله تعدادی بازیکن و کمک داور و تماشاگران به وقوع پیوست، می‌پردازد که پیش از این در رویدادهای ملی دیگر حضور داشته است.

نمایش خیابانی «۵۵ دقیقه» با تک بازی مهدی جودکی هنرمند برجسته از استان اصفهان در سومین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور که توسط سازمان هنری و سینمایی دفاع مقدس کشور و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از ۲۷ اسفند ۹۷ آغاز شده است، پذیرای کاروان‌های راهیان نور است.

طراحی فضا و لباس این نمایش به عهده آدینه رحیم نژاد است و پس از اجرا در یادمان شلمچه، در محل موزه جنگ خرمشهر و روبه‌روی مسجد جامع خرمشهر میزبان زائرین سرزمین نور و میهمانان نوروزی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور (هنر دفاع) از ۲۷ اسفند ۹۷ آغاز شده است و تا ۱۲ فروردین ۹۸ در محل یادمان‌های خوزستان ادامه دارد.