به گزارش خبرگزاری مهر، ماریو وارگاس یوسا در جمع افرادی که در " کانون وارتون " گردهم آمده بودند، گفت: تاریخ و ادبیات غالباً ناصحیح و پیچیده هستند.

او در سخنرانی تازه خود اعلام کرده است: بزرگ شدن در محیطی با رژیم مستبد بر آثار من تاثیر گذاشت. از دهه 1950 تا 1980 فعالیت احزاب سیاسی ممنوع بود و آزادی مطبوعات وجود نداشت. در این جامعه ای استادان دانشگاه نمی توانستند به شاگردان واقعی اعتماد کنند.

یوسا که در دانشگاه ملی سانمارکوس حقوق و ادبیات خوانده است، گفت: مورخان و نویسندگان حقیقت را تغییر می دهند و آن را به میوه کمپوت شده تبدیل می کنند. من نمی خواهم بگویم دروغی که در لابلای ادبیات درز می کند متعلق به دنیای حقیقی نیست. انسان ها فقط با حقیقت زندگی نمی کنند، بلکه با دروغ هم زندگی می کنند.

این نامزد ریاست جمهوری پرو پیشتر در سال 1990 نیز در مورد رابطه بین تاریخ و ادبیات و همچنین درگیری خود در امور سیاسی سخن گفته بود.

ماریو وارگاس یوسا، رمان نویس، نمایشنامه نویس، روزنامه نگار و منتقد ادبی، در سال 1936 در پرو به دنیا آمد و آخرین اثرش با نام " شیطنت دختر بد " در سال 2006 منتشر شد. وی از جمله نویسندگان معترض سیاست های امپریالیستی آمریکاست که آثاری را با این مضمون منتشر کرده است.