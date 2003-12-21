دليل اصلي رد صلاحيت تعدادي از معتمدين معرفي شده، ارائه اطلاعات شخصي ناقص وجعلي بوده است

يك مقام آگاه اجرايي در يكي از استانهاي مركزي كشور با اعلام اين مطلب به خبرگزاري مهر گفت: به طور مثال در پرسشنامه هاي مربوط به اطلاعات شخصي بسياري ازمعتمدين معرفي شده، به طور غيرقابل انتظاري حاوي نقص يا در مواردي درج اطلاعات غيرواقعي وموهوم در برابر پرسشهايي مانند نام ونام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، شماره شناسنامه و... به چشم مي خورد كه اولا چشم بستن مسوولين اجرايي براين اشكالات قانوني وارسال پرونده هاي مربوطه به مراجع نظارتي مورد سوال مي باشد وثانيا هيات هاي نظارتي طبق قانون هيچ مسووليتي در تكميل وتصحيح اطلاعات افرادي كه به عنوان "معتمد مردم" معرفي مي شوند ندارند ودر اين زمينه رد بدوي صلاحيت چنين افرادي اقدامي قانوني ودر راستاي پاسداري از حقوق مردم تلقي مي شود.

وي كه به "دلايل خاصي" حاضر به افشاي نام خود نشد، باتاكيد براينكه" صرفا براي برگزاري انتخابات قانوني وسالم وبدون هرگونه علاقه يا وابستگي به جناحها به ارائه اين اطلاعات مي پردازد ودر اين راه به بخشهايي از عملكرد هيات هاي اجرايي ونظارت انتقاد دارد" افزود: متاسفانه وبا توجه به سابقه طولاني خود دربرگزاري انتخابات ، در اين دوره شاهد اقدامات بارز و يا شبهه دار قانوني از سوي عوامل برگزاري انتخابات هستيم. در حالي كه نه مي توان فردي را كه آگاهانه اطلاعات ناقص وغيرواقعي در مورد خود را ارائه مي دهد" معتمد مردم" خواند ونه مي توان مجرياني را كه براين مسايل چشم بسته وبه جاي نپذيرفتن اوليه اين افراد به عنوان معتمد مردم، هياتهاي نظارت وشوراي نگهبان را "عامل رد صلاحيت معتمدان مردم" معرفي مي كنند مجريان امين وقانونمندي براي انتخابات دانست.

اين منبع آگاه ادامه داد: با توجه به تعداد زياد پرونده هاي معتمدين رد صلاحيت شده كه به همين دلايل رد صلاحيت شده اند، اين گمان تقويت شده است كه تعداد زيادي از اين اسامي اساسا جهت بالا بردن رقم عددي ردصلاحيت ها در اين مرحله واستفاده تبليغاتي وسياسي از اين موضوع بوده است كه اقدامات هماهنگ برخي مطبوعات وگروههاوپايگاههاي سياسي بر اين گمان دامن مي زند.

وي افزود: گواه اين مساله مي تواند تعامل بي سابقه ومثبت هيات نظارت شوراي نگهبان در مورد تاييد معتمدين معرفي شده براي تهران باشد كه با تفاهم وديد مثبت وتعاملي انجام شد به نحوي كه مقامات ارشد انتخابات و وزارت كشور نيز در اين زمينه اظهار خوشحالي ورضايت كردند. حال آنكه اگراراده ردصلاحيت معتمدين در شوراي نگهبان وجود داشت، بيشترين انتظار در اين زمينه باتوجه به حساسيت بالاي انتخابات وكانديداهاي شاخص به تهران معطوف مي شد.

اين مسوول اجرايي در پايان يادآور شد: به نظر مي رسد كه با توجه به همين تفاصيل رقم متوسط معتمدين رد صلاحيت شده از سوي هياتهاي نظارت در سراسر كشورحدود 35 درصد باشد كه با توجه به بزرگنمايي هاي تبليغاتي كه در مورد رد صلاحيت هاي بالاي 90 در صدي در برخي استانها وشهرستانها انجام مي شود، اين ظن تقويت مي شود كه گروه اندك ولي موثري در صددند تا درشهرهاي خاصي كه به هردليل محور ملاحظات سياسي اند يك جبهه كاذب افكار عمومي را عليه شوراي نگهبان سازماندهي كنند.

وي با ذكراين كه عملكرد برخي هياتهاي نظارتي نيز درمواردي به تشويق مردم به مشاركت آگاهانه وگسترده تر درانتخابات هفتمين دوره مجلس ضربه مي زند، خواستار اين شد كه شوراي نگهبان با هوشمندي ودرايت لازم همه زمينه هاي تحقق حضورآزاد وقانوني كانديداها ومردم را وفق موازين قانوني، براي عمل به توصيه هاي مقام معظم رهبري وشكست توطئه هاي بدخواهان داخلي وخارجي نظام اسلامي دراين برهه حساس فراهم نمايد.