همه ظرفیت آموزش و پرورش استان بوشهر در اختیار مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا طراوت ظهر یکشنبه در بازدید از ستاد اسکان فرهنگیان اظهار داشت: در شهرستان‌های دیلم و گناوه ۷۶۱ کلاس در اختیار ستاد اسکان قرار گرفته است که در مجموع ۲۶ درصد کلاس‌ها را شامل می‌شود.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت سالن‌ها و چادر برای اسکان مسافران نوروزی بیان کرد: همه ظرفیت آموزش و پرورش استان که کلاس‌های درس و خانه معلم است در اختیار مسافران نوروزی قرار گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه ظرفیت اسکان بیش از این را نداریم، تصریح کرد: تا پایان دیروز ۴۵ هزار و ۵۲۴ مسافر در قالب ۱۲ هزار و ۳۰۰ خانوار در اسکان فرهنگیان استان پذیرش شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد مسافر پذیرش شده در استان، ۴۰ هزار و ۱۱۸ مسافر فرهنگی در قالب ۱۱ هزار و ۱۴۵ خانوار است و همچنین ۴ هزار و ۱۵۹ مسافر در قالب هزار و ۱۵۵ خانوار آن نیز غیرفرهنگی هستند.

طراوت با اشاره به اینکه از تمام ظرفیت‌ها و امکانات برای رفاه مهمانان نوروزی استفاده شده است افزود: ستاد اسکان فرهنگیان اسکان تا تعطیلات نوروز دایر خواهد بود و برای اسکان گردشگران همکاری لازم را خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: امسال برای خدمت رسانی هر چه بهتر به مسافران نوروزی همه ستادهای اسکان فرهنگیان شهرستان‌ها و مناطق استان در طول شبانه روز فعال هستند.