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۴ فروردین ۱۳۹۸، ۱۷:۰۶

شهردار یاسوج خبر داد:

آماده باش ۲۰۰ نیروی شهرداری یاسوج/ شناسایی نقاط حادثه خیز

آماده باش ۲۰۰ نیروی شهرداری یاسوج/ شناسایی نقاط حادثه خیز

یاسوج- شهردار یاسوج از آماده باش ۲۰۰ نیروی شهرداری یاسوج در کهگیلویه و بویراحمد برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش خبر داد.

نستهن مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به جو استان، جلسات مدیریت بحران برگزار و نیروهای خدماتی و عملیاتی شهرداری یاسوج به حالت آماده باش درآمدند.

مقدم با بیان اینکه ماشین آلات و تجهیزات شهرداری یاسوج نیز در مناطق هدف مستقر شده‌اند، عنوان داشت: شناسایی نقاط حادثه خیز و گره دار انجام و پل‌ها و مناطق عبور آب نیز بررسی شدند.

مقدم با تاکید بر اینکه چند نقطه بحران زا در شهر یاسوج وجود دارد، بر همکاری ستاد بحران و دستگاه‌های متولی برای رفع این موارد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه پرقدرت بارشی از روز یکشنبه و به تدریج کهگیلویه و بویراحمد را فرا خواهد گرفت.

کد مطلب 4574829

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