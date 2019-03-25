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۵ فروردین ۱۳۹۸، ۲۰:۱۴

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان:

هیچ خطری سدهای استان همدان را تهدید نمی‌کند

هیچ خطری سدهای استان همدان را تهدید نمی‌کند

همدان - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: هیچ خطری سدهای استان همدان را تهدید نمی‌کند.

منصور ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیچیک از سدهای همدان بر اثر بارش‌های اخیر سر ریز نشده است، گفت: سد کلان ملایر در روزهای پایانی اسفند سال گذشته سرریز کرد و در حال حاضر نیز خطری آن را تهدید نمی‌کند.

وی ظرفیت سد کلان ملایر را ۴۰ میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: خروجی سد کلان ملایر با توجه به شدت بارش‌های دو روز گذشته از ۴ متر مکعب به ۷ متر مکعب افزایش یافته است.

ستوده با اشاره به اینکه هیچ خطری سدهای استان همدان را تهدید نمی‌کند و سدهای استان استحکام لازم برای شرایط پیش رو دارند، اضافه کرد: ظرفیت سد اکباتان همدان ۳۶ میلیون مترمکعب است که تاکنون ۱۸ میلیون متر مکعب آن پر شده است.

کد مطلب 4575024

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