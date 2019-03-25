منصور ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیچیک از سدهای همدان بر اثر بارش‌های اخیر سر ریز نشده است، گفت: سد کلان ملایر در روزهای پایانی اسفند سال گذشته سرریز کرد و در حال حاضر نیز خطری آن را تهدید نمی‌کند.

وی ظرفیت سد کلان ملایر را ۴۰ میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: خروجی سد کلان ملایر با توجه به شدت بارش‌های دو روز گذشته از ۴ متر مکعب به ۷ متر مکعب افزایش یافته است.

ستوده با اشاره به اینکه هیچ خطری سدهای استان همدان را تهدید نمی‌کند و سدهای استان استحکام لازم برای شرایط پیش رو دارند، اضافه کرد: ظرفیت سد اکباتان همدان ۳۶ میلیون مترمکعب است که تاکنون ۱۸ میلیون متر مکعب آن پر شده است.