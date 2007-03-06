اولمرت خواهان بررسی موضوع هسته ای ایران در نشست فوق العاده کابینه اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، به منظور مقابله با آنچه، رژیم صهیونیستی آن را تهدیدات روزافزون ایران می خواند؛ نخست وزیر این رژیم خواهان برگزاری نشست فوری کابینه شد.

در همین رابطه وبه منظور راههای مقابله با ایران، اولمرت طی روزهای گذشته دیدارهایی را با مقامهای وزارت امور خارجه و کمیته استراتژیک کنیست ( مجلس رژیم صهیونیستی ) انجام داده است.

از سوی دیگر شب گذشته وزیر امورخارجه اسرائیل دیدارهایی را با مقامهای اروپایی از جمله وزیران خارجه ایتالیا و آلمان انجام داد و در جریان آن خواستار قطع روابط اقتصادی این دو کشور با ایران شد.

لازم به ذکر است ایتالیا و آلمان از مهمترین شریکان تجاری ایران در اروپا هستند.

رژیم صهیونیستی در هفته های اخیر تلاش گسترده ای را برای منزوی کردن ایران انجام داده و در پی آن است تا فشارهای اقتصادی شدیدتری را بر ایران وارد کند تا تهران را برای متوقف کردن فعالیت هسته ای خود متقاعد سازد.

در همین رابطه روز یکشنبه (13 اسفند ) معاون بخش تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا با مقامهای بلندپایه رژیم صهیونیستی از جمله اولمرت درباره چگونگی قطع روابط تجاری موسسات مالی جهان با ایران بحث و تبادل نظر کرده بود.

بر همین اساس "استوارت لوی" با "ایهود اولمرت" نخست وزیر،"تزیپی لیونی" وزیر امور خارجه،"مائیر داگان" رئیس موساد(سازمان جاسوسی)،"یووال دیسکین" رئیس شین بت ( آژانس امنیت داخلی ) و " میریام زیو" معاون دبیر کل امور استراتژیک وزارت امورخارجه اسرائیل دیدار کرده بود.