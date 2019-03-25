رشد ۸۲۰۰۰ واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، در سالی که گذشت بازار سرمایه ۲۴۱ روز معاملاتی را تجربه کرد که در این مدت تعداد ۵۲۲ میلیارد و ۱۵۵ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۶۱۴ هزار و ۴۸ میلیارد ریال در ۳۰ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۶۵۷ دفعه در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۳۵۲ میلیارد و ۳۴۶ میلیون سهم به ارزش ۸۹۴ هزار و ۷۵۸ میلیارد ریال در ۱۷ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۲۱۴ نوبت در بازار اول؛ ۱۶۰ میلیارد و ۳۳۵ میلیون سهم به ارزش ۵۲۰ هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال در ۱۵ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۲۹۴ نوبت در بازار دوم؛ ۱۳۷ میلیون سهم به ارزش ۱۳۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال در ۳۶ هزار و ۷۶۷ نوبت در بازار بدهی؛ ۳ میلیارد و ۴۴۸ میلیون سهم به ارزش ۵۳۸ میلیارد ریال در ۱۰ هزار و ۶۱۵ نوبت در بازار مشتقه و ۵ میلیارد و ۸۸۸ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۶۲ هزار و ۲۸۷ میلیارد ریال در ۲۷۵ هزار و ۷۶۷ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

این گزارش می‌افزاید: شاخص کل نیز که معاملات سال ۹۷ بورس را از ارتفاع ۹۶ هزار و ۲۹۰و احد آغاز کرده است در پایان این سال با ۸۲ هزار و ۳۶۹و احد افزایش معادل ۸۶ درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۱۷۸ هزار و ۶۵۹و احد رسید. این در حالی است که شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۶۵ هزار و ۷۴۳و احد رشد و شاخص بازار دوم با ۱۳۸ هزار و ۶۷۵و احد افزایش مواجه شدند.