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۵ فروردین ۱۳۹۸، ۲۳:۲۸

در سال ۹۷ رقم خورد؛

رشد ۸۲۰۰۰ واحدی شاخص کل بورس

رشد ۸۲۰۰۰ واحدی شاخص کل بورس

شاخص بورس در سال ۹۷ طی ۲۴۱ روز معاملاتی با افزایش ۸۲ هزار واحدی، ۸۶ درصد رشد را به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، در سالی که گذشت بازار سرمایه ۲۴۱ روز معاملاتی را تجربه کرد که در این مدت تعداد ۵۲۲ میلیارد و ۱۵۵ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۶۱۴ هزار و ۴۸ میلیارد ریال در ۳۰ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۶۵۷ دفعه در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۳۵۲ میلیارد و ۳۴۶ میلیون سهم به ارزش ۸۹۴ هزار و ۷۵۸ میلیارد ریال در ۱۷ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۲۱۴ نوبت در بازار اول؛ ۱۶۰ میلیارد و ۳۳۵ میلیون سهم به ارزش ۵۲۰ هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال در ۱۵ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۲۹۴ نوبت در بازار دوم؛ ۱۳۷ میلیون سهم به ارزش ۱۳۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال در ۳۶ هزار و ۷۶۷ نوبت در بازار بدهی؛ ۳ میلیارد و ۴۴۸ میلیون سهم به ارزش ۵۳۸ میلیارد ریال در ۱۰ هزار و ۶۱۵ نوبت در بازار مشتقه و ۵ میلیارد و ۸۸۸ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۶۲ هزار و ۲۸۷ میلیارد ریال در ۲۷۵ هزار و ۷۶۷ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

این گزارش می‌افزاید: شاخص کل نیز که معاملات سال ۹۷ بورس را از ارتفاع ۹۶ هزار و ۲۹۰و احد آغاز کرده است در پایان این سال با ۸۲ هزار و ۳۶۹و احد افزایش معادل ۸۶ درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۱۷۸ هزار و ۶۵۹و احد رسید. این در حالی است که شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۶۵ هزار و ۷۴۳و احد رشد و شاخص بازار دوم با ۱۳۸ هزار و ۶۷۵و احد افزایش مواجه شدند.

کد مطلب 4575365

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