بررسی 436 مصوبه شورای شهر تهران در کمیسیون انطباق فرمانداری

به گزارش خبرگزاری مهر ، فرماندار تهران در حاشیه نشست رسیدگی به مصوبات شوراهای شهرستان که در اجرای ماده 80 قانون در فرمانداری تهران تشکیل شد ، گفت: کمیسیون انطباق ضمن عمل به وظیفه قانونی خود در بررسی مصوبات شورای شهر همواره مغایرت ها با قانون را به صورت مستند و مستدل به شورا انعکاس داده و در این کار سعی بر تقویت و قانونمند بودن مصوبات شده است.

آقاتقی در پاسخ به پرسشی در خصوص علت مخالفت با وضع عوارض جدید ، گفت: درباره مخالفت با وضع عوارض جدید باید بگویم که ما به اهداف برنامه ها و سیاست های دولت ، عدم دخالت در وظایف دستگاهها ، رعایت قانون و مقرارت عمومی کشور و اوضاع اقتصادی فعلی و آثار ناشی از آن بر شئون زندگی مردم و تورم در قیمت ها و هزینه ها شامل بیمه ، مسکن، حمل و نقل و... توجه داریم.

فرماندار تهران تاکید کرد: در پی آن هستیم که قانون اعمال شود و بنابراین سعی بر طرح موضوعات متکی به مواد قانون داشته ایم و نگاه ما به مصوبات صرفا شکلی نیست.