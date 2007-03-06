  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۰۵

فرماندار تهران خبر داد:

بررسی 436 مصوبه شورای شهر تهران در کمیسیون انطباق فرمانداری

از ابتدای فعالیت شورای دوم شهر تهران ، 436 مصوبه شورا در کمیسیون انطباق فرمانداری تهران مورد بررسی قرار گرفته و در همه موارد سعی شده تا مصوبات با سیاست های دولت و قوانین و مقررات و منافع و مصالح عمومی همخوانی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، فرماندار تهران در حاشیه نشست رسیدگی به مصوبات شوراهای شهرستان که در اجرای ماده 80 قانون در فرمانداری تهران تشکیل شد ، گفت: کمیسیون انطباق ضمن عمل به وظیفه قانونی خود در بررسی مصوبات شورای شهر همواره مغایرت ها با قانون را به صورت مستند و مستدل به شورا انعکاس داده و در این کار سعی بر تقویت و قانونمند بودن مصوبات شده است.

آقاتقی در پاسخ به پرسشی در خصوص علت مخالفت با وضع عوارض جدید ، گفت: درباره مخالفت با وضع عوارض جدید باید بگویم که ما به اهداف برنامه ها و سیاست های دولت ، عدم دخالت در وظایف دستگاهها ، رعایت قانون و مقرارت عمومی کشور و اوضاع اقتصادی فعلی و آثار ناشی از آن بر شئون زندگی مردم و تورم در قیمت ها و هزینه ها شامل بیمه ،  مسکن، حمل و نقل و... توجه داریم.

فرماندار تهران تاکید کرد: در پی آن هستیم که قانون اعمال شود و بنابراین سعی بر طرح موضوعات متکی به مواد قانون داشته ایم و نگاه ما به مصوبات صرفا شکلی نیست.

کد خبر 457546

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها