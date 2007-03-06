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۱۵ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۱۴

/ دستور رئیس قوه قضائیه در برکناری قضات پرونده جزایری - 2 /

برخورد با عوامل فرار شهرام جزایری هشدار جدی برای قضات است / رئیس قوه قضائیه بارها از تعلل در صدور حکم انتقاد کرده است

برخورد با عوامل فرار شهرام جزایری هشدار جدی برای قضات است / رئیس قوه قضائیه بارها از تعلل در صدور حکم انتقاد کرده است

گرچه برخورد قاطع رئیس قوه قضائیه با مقصران فرار شهرام جزایری شایسته است اما ایجاب می کرد این برخورد بسیار پیش از این و قبل از فرار متهم ، صورت می گرفت.

دکتر قاسم شعبانی ، حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در صورتی که رئیس قوه قضائیه مدت ها پیش نسبت به تاخیر در صدور و اجرای حکم اعتراض می کرد و با متخلفان در این امر برخورد لازم را داشت ، امروز شاهد فرار شهرام جزایری نبودیم.

وی ، برخورد قاطع رئیس قوه قضائیه با مقصران این فرار را در افزایش کارایی و سرعت عمل قضات در رسیدگی به موقع پرونده ها تاثیر گذار دانست و افزود: این برخورد هشداری جدی برای قضاتی است که در صدور حکم و رسیدگی به پرونده ها تعلل می کنند و انتظار می رود پس از این شاهد رسیدگی به موقع پرونده ها در محاکم باشیم .

شعبانی معتقد است: قاطعیت ، سرعت و درستی لازمه سلامت دستگاه قضائی است و به طور حتم نبود حتی یکی از این موارد باعث نفوذ و اعمال فشار و انحراف پرونده از مسیر عدالت خواهد بود .

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: امیدواریم دستور رئیس قوه قضائیه عامل تنبیه و هوشیاری کسانی باشد که با تعلل و بی دقتی پرونده های قضائی را از مسیر قانونی خارج می کنند.

کد مطلب 457547

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