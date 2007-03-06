برخورد با عوامل فرار شهرام جزایری هشدار جدی برای قضات است / رئیس قوه قضائیه بارها از تعلل در صدور حکم انتقاد کرده است

دکتر قاسم شعبانی ، حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در صورتی که رئیس قوه قضائیه مدت ها پیش نسبت به تاخیر در صدور و اجرای حکم اعتراض می کرد و با متخلفان در این امر برخورد لازم را داشت ، امروز شاهد فرار شهرام جزایری نبودیم.

وی ، برخورد قاطع رئیس قوه قضائیه با مقصران این فرار را در افزایش کارایی و سرعت عمل قضات در رسیدگی به موقع پرونده ها تاثیر گذار دانست و افزود: این برخورد هشداری جدی برای قضاتی است که در صدور حکم و رسیدگی به پرونده ها تعلل می کنند و انتظار می رود پس از این شاهد رسیدگی به موقع پرونده ها در محاکم باشیم .

شعبانی معتقد است: قاطعیت ، سرعت و درستی لازمه سلامت دستگاه قضائی است و به طور حتم نبود حتی یکی از این موارد باعث نفوذ و اعمال فشار و انحراف پرونده از مسیر عدالت خواهد بود .

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: امیدواریم دستور رئیس قوه قضائیه عامل تنبیه و هوشیاری کسانی باشد که با تعلل و بی دقتی پرونده های قضائی را از مسیر قانونی خارج می کنند.