الحوثی:تجاوز ائتلاف سعودی با کمک امریکا و اسرائیل هنوز ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالملک الحوثی» در چهارمین سالگرد جنگ یمن از مقاومت مردم یمن تمجید کرد و گفت: تجاوز ائتلاف سعودی از ۴ سال پیش آغاز شد.

وی افزود: این تجاوز با حمایت آمریکا و اسرائیل هنوز هم ادامه دارد.

وی تأکید کرد: آمار تلفات ناشی از جنایات ائتلاف سعودی نشان از خوی وحشی گری آنهاست.

وی افزود: مقاومت مهمترین درسی بود که در این چهار سال به دشمن داده شد.

الحوثی تأکید کرد: امریکا، انگلیس و اسرائیل پشت صحنه جنگ یمن هستند و عربستان و امارات نیز عامل اجرای آن.

وی افزود: متجاوزان با عدم پایبندی به توافقات ااز جمله توافق الحدیده درصدد اشغال یمن هستند.

الحوثی یادآور شد: ارتش یمن و انصارالله باید مراقب خیانت طرف مقابل در توافق الحدیده باشند.

وی در خصوص تشدید حملات به الحدیده نیز گفت: واکنش و پاسخ ما به عمق سرزمین کشورهای شرکت کننده در ائتلاف سعودی خواهد بود.