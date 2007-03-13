عدم مشارکت معاونت تحقیقات وزارت بهداشت در تهیه سند توسعه علمی/ تشکیل کمیته مشترک وزارت بهداشت و علوم در شورای عتف

دکتر حسین ملک افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت بهداشت علاوه بر اینکه باید مانند سایر ارگان ها سهم خود را در ترسیم نقشه علمی کشور ایفا کند، از سوی دیگر نمی تواند منتظر فعالیت های سایر دستگاه ها شود زیرا این وزارتخانه بخش سلامت جامعه را بر عهده دارد. البته وزارت بهداشت همکاری بسیار محدودی در این زمینه با وزارت علوم دارد که امیدواریم توسعه پیدا کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا عزمی برای ایجاد کمیته مشترک از وزارتخانه های علوم و بهداشت برای ترسیم نقشه علمی وجود دارد یا خیر، گفت : از نظر قانونی به دلیل وجود دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در وزارت علوم این وظیفه بر عهده وزارت علوم قرار دارد اما تشکیل این کمیته مشترک به تازگی در دستور کار شورای عتف نیز قرار گرفته است.

ملک افضلی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت به دلیل تفاوت هایی که در نوع فعالیت ها با وزارت علوم دارد نمی تواند هماهنگ با این وزارتخانه حرکت کند اما همکاری های لازم در حد مقدورات صورت می گیرد.

وی در خصوص نقش وزارت بهداشت در تهیه سند توسعه علمی کشور گفت: معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هیچگونه مشارکتی در تنظیم سند توسعه علمی کشور که از سوی مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور تهیه شده، نداشته است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد : اما چند مورد در این سند در بخش آموزش پزشکی وجود دارد که نشان می دهد معاونت آموزشی وزارت بهداشت تا اندازه ای در این سند مشارکت داشته است. این مشارکت نیز در حد برنامه آموزش سرپایی و پزشکی جامعه نگر بوده است که هنوز ضعیف است و نیازمند مشارکت بیشتر بخش بهداشت، درمان و علوم پزشکی در این سند است.