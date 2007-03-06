به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود پس از انتصاب در جمع خبرنگاران گفت: برای تولید خودروهای کم مصرف بیش از 20 سازمان مدعی هستند اما با مذاکرات صورت گرفته مقرر شده از سال 1390 با تولید نفت گاز مطلوب خودروهای سبک با سوخت نفت گاز وارد بازار شوند.

عباس کاظمی خودروهای تولیدی کنونی را مطابق با استانداردهای مصرف سوخت ندانست و افزود: درحال حاضر غیر از پراید و 206 خودروها بیش از 13میلیون لیتر بنزین مصرف می کنند در صورتی که انتظار سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 10 میلیون لیتر است.

وی با تاکید بر این موضوع که شدت مصرف انرژی در کشور ما بی سابقه است، گفت: با انجام اقدامات لازم از سوی سازمان بهینه سازی، شدت مصرف انرژی در کشور از 12 به 5/8 درصد رسیده است .

وی تصریح کرد: تقاضا برای بنزین از 10 میلیون لیتر در سال 57 به 80 میلیون لیتر در سال 86 افزایش می یابد. به گفته کاظمی، یکی از مهمترین طرح های سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، طرح گاز سوز کردن خودروهای است که از سال 81 آغاز شده است.

وی توضیح داد: تبدیل کارگاه خودروهای بنزین سوز به گاز طبیعی که در این بخش تاکنون 188 هزار و 797 خودرو به دوگانه سوز تبدیل شده که از این تعداد 101 هزارو301 دستگاه خودرو در سال 85 تبدیل شده اند.

وی تصریح کرد: تاکنون 145 کارگاه تبدیلی در 45 شهر کشور راه اندازی شده است و متناسب با برنامه احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی ، کارگاه های تبدیل دیگری نیز راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به تولید کارخانه ای خودروهای دوگانه سوز نیز اضافه کرد: تاکنون 58 هزار و 279 خودروی دوگانه سوز تولید شده که از این تعداد 36 هزار و 616 خودرو در سال 85 تولید شده است .

کاظمی خبر از احداث 450 جایگاه داد و افزود: از این تعداد 166 جایگاه در حال سوخت رسانی است و 115 جایگاه دیگر نیز آماده بهره برداری بوده و 169 جایگاه نیز در مرحله ساخت جایگاه است.

مدیر عامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت تصریح کرد: در بخش احداث جایگاه توسط بخش خصوصی نیز عملیات احداث 120 جایگاه آغاز شده که از این تعداد 9 جایگاه درحال سوخت رسانی هستند و 10 جایگاه دیگر نیز آماده بهره برداری بوده و 106 جایگاه دیگر نیز درمرحله ساخت است.

وی درباره عملکرد تبصره 13 نیز گفت: شرکت ملی نفت ایران مکلف است در سال جاری تعداد 400 جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده با اولویت شهرهای بزرگ ومسیرراه های اصلی بین شهری ، احداث و آماده بهره برداری کند.

وی میزان پیشرفت این پروژه را 46 درصد دانست و افزود: مجموع تولید کارخانه ای خودروهای دوگانه سوز 58 هزار و 279 دستگاه است که از ابتدای سال جاری 36 هزار و 616 دستگاه خودروهای دوگانه سوزکارخانه ای تولیدشده است.

همچنین مسئول بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان در ادامه این جلسه گفت: این بخش از نظر مصرف انرژی پس از حمل و نقل مقام دوم را دارد و از بخش های مهمی است که برای کاهش مصرف آن باید اندیشید.

رسول آخرتی تصریح کرد: برای بهینه سازی مصرف سوخت در این بخش ساختمان ها به دوبخش ساختمان های جدید و ساختمان های موجود تقسیم می شوند که آنچه که ما با نام تجهیزات خانگی می شناسیم بخش عمده ای از مصرف سوخت را دارند.

وی با اشاره به وضعیت سوخت برای ساختمان های جدید گفت: اطلاع رسانی ، آموزش ، تهیه و تدوین و اجرای قوانین دستورالعمل ها ، اعطای کمک بلاعوض برای اجرای تبصره 19 ، حمایت از تولید کنندگان مصالح ساختمانی و عایق های حرارتی از اقداماتی که برای کاهش مصرف در این ساختمان ها انجام شده است.

وی از انجام ممیزی انرژی در ساختمان های وزارت نفت خبر داد وافزود: کل ساختمان های وزارت نفت از نظر مصرف انرژی ممیزی می شوند .

وی تاکید کرد: برای کاهش مصرف سوخت در بخش ساختمان 11 استاندارد لوازم خانگی و 62 استاندارد در بخش ساختمان تدوین و تصویب شده است.

امید شاکری مسئول بهینه سازی مصرف سوخت در بخش مسکن نیز گفت: وزارت نفت و وزارت نیرو به همراه شرکت های تابعه 77 درصد از مصرف سوخت در بخش مسکن را برعهده دارند.

به گفته این مقام مسئول، پیش بینی روند مصرف سوخت نشان می دهد که در سال جاری 30 میلیارد مترمکعب گاز مصرف می شود که این رقم در سال 1403 به 60 میلیارد مترمکعب می رسد.

وی تاکید کرد: مجموع نیروگاه های کشور نیز راندمان 35 درصد دارند، یعنی از هر 100 واحد 35 واحد تبدیل به برق می شوند.