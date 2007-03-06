به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق خبر سمپوزیوم مجسمهسازی تهران اعلام کرد این مجسمه شامگاه روز گذشته با پایان یافتن مراحل رنگ آمیزی و اصلاحات نهایی در جایگاه خود قرار گرفت تا همراه با سایر آثار که به تدریج ساخت آنها در این هفته به اتمام میرسد، روز 21 اسفند مورد داوری قرار گیرد.
مختاری که مجسمه خود را با الهام از نام امام علی (ع) امام اول شیعیان در جهان طراحی و اجرا کرده، درباره این اثر میگوید: "همیشه فکر میکردم کسانی که از خط در مجسمهسازی استفاده میکنند اغلب قابلیتهای خط فارسی را نادیده میگیرند یا از آن استفاده درستی نمیکنند. مجسمه علی (ع) در واقع با این دیدگاه مطرح شد که بتواند نمونهای مناسب از استفاده از خط در حجم سازی را ارائه میدهد. من در کارهای گرافیکی هم به این موضوع توجه دارم."
مجسمه "علی (ع)" داریوش مختاری با استفاده از آهن به طول چهار متر اجرا شده است. اثر مختاری به عنوان ذخیره و نفر ششم مجسمهسازان ایرانی از سوی اعضا هیئت داوران اولیه سمپوزیوم انتخاب شده بود. مجموعه مجسمههایی که در کارگاههای مجسمهسازی سمپوزیوم در حال ساخت هستند، 21 اسفندماه داوری خواهند شد.
پنج داور مرحله نهایی مهدی حجت، رضا یحیایی، دومینگ تینو، رابرت مورگان و یانگ شوآیانگ هستند که شب نوزدهم اسفند وارد تهران میشوند. مجسمهسازان تا پایان روز 20 بهمن برای تکمیل مجسمههایشان فرصت دارند. مراسم اختتامیه و اعطا جوایز 22 اسفند برگزار میشود.
نخستین مجسمه نخستین سمپوزیوم مجسمهسازی تهران در چهاردهمین روز سمپوزیوم به همت داریوش مختاری با نام مبارک "علی (ع)" ساخته شد.
