توئیت ظریف در پنجمین سالگرد جنگ یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: عربستان سعودی و متحدانش، طرح صلح ایران برای یمن را در آوریل ۲۰۱۵ رد کردند، و مدعی شدند که ظرف سه هفته به پیروزی می‌رسند.

وی در ادامه با بیان اینکه جنگ تحمیلی علیه یمن به یک «کابوس» تبدیل شده، آورده است: در آستانه پنجمین سال این جنگ شرم‌آور، یادآوری می‌کنم که هنوز هم برای متوقف کردن کابوسی که این جنگ بدان بدل شده، زیاد دیر نشده است.

وزیر خارجه ایران در پایان از هشتگ انگلیسی «جنگ یمن را متوقف کنید» استفاده کرد.