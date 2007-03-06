سیدجمال ساداتیان، تهیه کننده سینما و تلویزیون، در خصوص پخش تعدادی از فیلم های سینمایی ایرانی از شبکه های تلویزیونی در طول نوروز به خبرنگار مهر گفت: "تلویزیون نسبت به سال های گذشته تعداد بیشتری فیلم ایرانی پخش می کند که تعدادی از آنها طی دو سال گذشته اکران شده اند و این موضوع به اقتصاد سینما کمک می کند."



وی خاطرنشان کرد: "پیش از این توزیع غیرمجاز CD فیلم های ایرانی باعث شده بود شرکت هایی که در زمینه ارایه فیلم ها در قالب نمایش خانگی فعالیت می کنند، تمایل چندانی به خرید امتیاز فیلم های سینمایی نداشته باشند یا اینکه با قیمت پائینی حاضر به خرید رایت نمایش خانگی فیلم ها می شدند. اما خرید فیلم ها برای پخش از شبکه های تلویزیونی روزنه امیدی برای سینماگران به وجود آورده است."



این تهیه کننده با تاکید بر اهمیت نمایش فیلم های ایرانی از تلویزیون توضیح داد: "پخش آثار سینمایی ایرانی دایره تماشاگران فیلم ها را افزایش می دهد و شرایطی را فراهم می کند که مخاطبان برای تماشای دیگر آثار در سینما تشویق شوند. هر چند در حال حاضر از میان فیلم های ایرانی و خارجی که از تلویزیون پخش می شود سهم آثار داخلی حدود 15 درصد است، اما همین میزان نمایش فیلم می تواند باعث رشد سرمایه گذاری برای ساخت آثار ایرانی شود. اکران فیلم های ایرانی، فرهنگ ملی را تقویت می کند."



سیدجمال ساداتیان در آخرین فعالیت سینمایی خود "چهارشنبه سوری" به کارگردانی اصغر فرهادی را تهیه کرده بود که این فیلم 18 مارس 2007 (28 اسفند 85) در جشنواره جزایر قناری اسپانیا حضور پیدا می کند. این فیلم پیش از این در جشنواره های نیویورک و لس آنجلس آمریکا حضور یافته بود.

