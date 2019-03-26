مرتضی کائیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل بارش شدید باران و طغیان رودخانه کشکان آب وارد منازل مسکونی روستاهای بابازید، بخش جنوبی و غربی مورانی، خرسدر، ملاوی و چم مهر بالا و پایین شده است.

وی افزود: به دلیل آورد سنگ از کوهستان راه ارتباطی روستای گربلمک قطع شده است.

بخشدار مرکزی پلدختر بیان کرد: راه ارتباطی روستاهای باغ گل گل، کلک بیشه، پران پرویز، میدان بزرگ، چم مهر و بابابهرام به طور کامل قطع می‌باشد.

کائیدی افزود: منازل روستای سراب حمام و چاله هلوش به دلیل سیلاب دچار آبگرفتگی شده‌اند.

وی گفت: برق روستاهای مورانی، کیان آباد، تیمورآباد، جلگه، ملاوی و چم مهر نیز قطع است.