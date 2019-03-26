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۶ فروردین ۱۳۹۸، ۱۸:۴۶

بخشدار مرکزی پلدختر:

راه دسترسی روستاهای سیل‌زده پلدختر همچنان قطع است

راه دسترسی روستاهای سیل‌زده پلدختر همچنان قطع است

پلدختر- بخشدار مرکزی پلدختر گفت: راه دسترسی روستاهای سیل‌زده پلدختر از جمله باغ گل گل، چم مهر، میدان بزرگ، بابا بهرام و... همچنان قطع است.

مرتضی کائیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل بارش شدید باران و طغیان رودخانه کشکان آب وارد منازل مسکونی روستاهای بابازید، بخش جنوبی و غربی مورانی، خرسدر، ملاوی و چم مهر بالا و پایین شده است.

وی افزود: به دلیل آورد سنگ از کوهستان راه ارتباطی روستای گربلمک قطع شده است.

بخشدار مرکزی پلدختر بیان کرد: راه ارتباطی روستاهای باغ گل گل، کلک بیشه، پران پرویز، میدان بزرگ، چم مهر و بابابهرام به طور کامل قطع می‌باشد.

کائیدی افزود: منازل روستای سراب حمام و چاله هلوش به دلیل سیلاب دچار آبگرفتگی شده‌اند.

وی گفت: برق روستاهای مورانی، کیان آباد، تیمورآباد، جلگه، ملاوی و چم مهر نیز قطع است.

کد مطلب 4576310

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