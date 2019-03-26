دانش آموزان گنبدی نگران کتاب های از دست رفته در سیلاب نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش گنبدکاووس، کمال الدین نظر نژاد اظهار کرد: در طوفان و سیلاب چند روز اخیر، ٥٩ آموزشگاه شهرستان گنبدکاووس به شدت آسیب دیده اند.

وی از مدیران مدارس خواست در اولین روز بازگشایی مدارس (١٧ فروردین) آمار دانش آموزانی که در سیلاب اخیر، کتب خود را از دست داده اند را به مدیریت آموزش وپرورش شهرستان اعلام کنند تا به تهیه آنها در اسرع زمان اقدام شود.

وی افزود: با توجه به هماهنگی انجام شده با مدیرکل آموزش وپرورش استان، کتاب های دانش آموزان در اسرع زمان تهیه می شود و دانش آموزان هیچ گونه نگرانی بابت این مسئله نداشته باشند.