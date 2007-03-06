دعوت از سرمایه گذاران روسی برای سرمایه گذاری در کیش

به گرارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مجید شایسته در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد کیش و انستیتو شیمی کاربردی روسیه، تقاضای این تفاهم نامه را باعث تقویت هر چه بیشتر روابط دو کشور ایران و روسیه در زمینه های آموزشی، علمی و تحقیقاتی دانست.

وی ضمن تاکید بر اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه و عمل به تمامی تعهدات آن، ابراز امیدواری کرد امضای این تفاهم نامه اثرات مثبت خود را در آینده ای نزدیک نشان دهد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزا کیش همچنین از گردشگران روسیه برای بازدید ازجزیره مرجانی کیش دعوت به عمل آورد.

امضای تفاهم نامه همکاری های علمی و آموزشی در زمینه صنعتی، نفت، گاز و صنایع پلیمری بین سازمان منطقه آزاد کیش و موسسه شیمی کاربردی روسیه دوشنبه شب گذشته به امضای احسان شریفی معاون طرح، برنامه و فناوری اطلاعات سازمان منطقه آزاد کیش و "الکساندر الکساندرویچ شاپا والوف" رئیس موسسه شیمی کاربردی روسیه رسید.

هیئت روسی طی اقامت دو روزه خود در جزیره کیش، از برخی اماکن سیاحتی، اقتصادی، شرکت های نفتی و مراکز علمی دانشگاهی بازدید کردند.