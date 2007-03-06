  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۵ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۴۰

دعوت از سرمایه گذاران روسی برای سرمایه گذاری در کیش

رئیس هیئت مدیره و مدیره عامل سازمان مطقه آزاد کیش، سرمایه گذاران و تجار روسی را برای سرمایه گذاری در این جزیره دعوت کرد.

به گرارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مجید شایسته در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد کیش و انستیتو شیمی کاربردی روسیه، تقاضای این تفاهم نامه را باعث تقویت هر چه بیشتر روابط دو کشور ایران و روسیه در زمینه های آموزشی، علمی و تحقیقاتی دانست.

وی ضمن تاکید بر اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه و عمل به تمامی تعهدات آن، ابراز امیدواری کرد امضای این تفاهم نامه اثرات مثبت خود را در آینده ای نزدیک نشان دهد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزا کیش همچنین از گردشگران روسیه برای بازدید ازجزیره مرجانی کیش دعوت به عمل آورد.

امضای تفاهم نامه همکاری های علمی و آموزشی در زمینه صنعتی، نفت، گاز و صنایع پلیمری بین سازمان منطقه آزاد کیش و موسسه شیمی کاربردی روسیه دوشنبه شب گذشته به امضای احسان شریفی معاون طرح، برنامه و فناوری اطلاعات سازمان منطقه آزاد کیش و "الکساندر الکساندرویچ شاپا والوف" رئیس موسسه شیمی کاربردی روسیه رسید.

هیئت روسی طی اقامت دو روزه خود در جزیره کیش، از برخی اماکن سیاحتی، اقتصادی، شرکت های نفتی و مراکز علمی دانشگاهی بازدید کردند.

 

کد خبر 457636

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها