کره شمالی غنی سازی اورانیوم را مخفیانه انجام می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه،"جان نگروپونته"، امروز در سئول اعلام کرد: شکی در این مورد نیست که کره شمالی به طور مخفیانه در حال غنی سازی اورانیوم است.

نگروپونته در ادامه گفت : پیونگ یانگ این برنامه را به منظور ساخت بمب هسته ای ادامه می دهد.

در همین رابطه وزیر امورخارجه چین امروز از تمام کشورهایی که در مذاکرات شش جانبه ماه گذشته پکن حضور داشتند در خواست کرد تا به توافقات انجام شده دراین نشست پایبند باشند.

لی زائوکسینگ افزود: موافقت کره شمالی با متوقف کردن فعالیت هسته ای خود در قبال دریافت کمک های اقتصادی از جمله سوخت نکته بسیار مهمی است که تمام کشورهای حاضر در مذاکرات شش جانبه باید به آن احترام بگذارند.

از سوی دیگر از امروز نشست دوجانبه کره شمالی و ژاپن به منظور عادی سازی روابط در هانوی آغاز می شود؛ در همین رابطه شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اعلام کرد: تصمیم کره شمالی برای متوقف کردن فعالیت های هسته ای خود تصمیم بسیار مهمی است و امیدوارم پیونگ یانگ به آن پایبند باشد.

یادآور می شود در آخرین دور مذاکرات شش جانبه که چندی پیش در پکن برگزار شد کشورهای مذاکره کننده با این نکته موافقت کردند که کمک های اقتصادی خود را در صورت خاتمه فعالیت های هسته ای پیونگ یانگ مجددا به کره شمالی ارسال کنند اما ژاپن با ارسال کمک های اقتصادی به این کشور مخالفت کرد.

در همین رابطه مسئول عادی سازی روابط توکیو-پیونگ یانگ ژاپن امروز اعلام کرد: ژاپن آماده است تا هرگونه اقدامی را برای عادی سازی روابط خود با کره شمالی انجام دهد.

اظهارات معاون وزیر خارجه آمریکا درباره برنامه مخفی هسته ای کره شمالی در حالی انجام می شود که مذاکرات دو جانبه کره شمالی و آمریکا برای عادی سازی روابط از روز گذشته در نیویورک آغاز شده و امروز نیز ادامه خواهد یافت.

مقامهای آمریکا و کره شمالی شب گذشته مذاکرات مقدماتی دو روزه خود را که اولین گام به سوی عادی سازی روابط و تحکیم تعهد پیونگ یانگ برای برچیدن برنامه هسته ای است ، آغاز کردند.



این نشست در عالی ترین سطح بین آمریکا و کره شمالی از اکتبر سال 2000 برگزارشد.