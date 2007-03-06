مسلمانان بزودی به جمیعیت غالب اروپا تبدیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری سی ان اس، تحقیقات اخیر نشان می دهند که شرکت کنندگان در مراسم مذهبی کلیسا در اروپای غربی به سرعت درحال کاهش است.

تحقیقات سازمان "تحقیق مسیحی" در سال 2005 به عنوان سازمانی متشکل از کارشناسان مسیحی و مستقر در بریتانیا نشان می دهند که تنها 3/6 درصد جمعیت بریتانیا در مراسم نیایشی مسیحی آنهم یک بار در هفته شرکت می کنند.

این گروه تحقیقاتی همچنین اظهار داشته که حدود 4 هزار کلیسا طی 15 سال اخیرتعطیل شده، فروخته می شوند یا ساختمان آن برای سایر استفاده ها مورد بهره برداری قرار می گیرند.

در این میان کارشناسان اظهار می دارند که مسلمانان اروپایی پایداری خود را در عمل به آموزه های دینی بیشتر کرده، به مساجد رفته و دانش خود را درباره دین اسلام وسیعتر می کنند.

در سالهای اخیر مسلمانان اروپا بویژه نسل جدید بیش ازوالدین پایبندی خود را به قوانین اسلامی نشان داده اند.

این سازمان تحقیقی همچنین تصریح کرده که اگرچه مسلمان تنها 3 درصد جمعیت بریتانیا را تشکیل داده اند اما این تعداد طی 35 سال اخیر دو برابر خواهد شد و همانطور که تعداد مسلمانان در مراسم نماز جماعت ظهر جمعه بیشتر می شود، تعداد مومنان مسیحی روزهای یکشنبه کلیساها کاهش خواهد یافت.

نظر سنجی سال 2004 سازمان ای سی ام (ICM) انجام داده نشان می دهد 51 درصد از 500 مسلمان بریتانیایی نماز یومیه خود را به صورت مرتب اقامه می کنند.

طی ماه نوامبر نیز تحقیق از سوی مجله اسپانیایی آلبا انجام شده بود و نشان می داد که طی قرن گذشته تعداد مساجد و مراکز اسلامی که در فرانسه ساخته شده از کلیساها بیشتر است. اکنون 4 هزار مسجد در اروپا فعال بوده و مسلمانان از آنها استفاده می کنند.

دهها هزار مسلمان طی قرن اخیر به اروپا مهاجرت کرده اند و هزاران مسیحی اروپائی هر روزه مسلمان می شوند. کارشناسان برجسته پیش بینی می کنند که مهاجران مسلمان تاپایان این قرن به جمعیت غالب قاره اروپا تبدیل می شوند.

در ماه ژانویه موسسه مرکزی آرشیو اسلام یک سازمان دولتی مستقردر آلمان نیز براساس نرخ باروری پیش بینی کرده است که مسلمانان تا سال 2046 به اکثریت جمعیت آلمان تبدیل می شوند.

نیکول بوروک مدرس مطالعات دینی در دانشگاه گلاسکو نیز اظهار داشته است که در سالهای آتی مسیحیان بسیاری مسلمان می شوند؛ هم اکنون 200 مسیحی مسلمان شده در گلاسکو زندگی می کنند که اکثر آنها مسیحیانی هستند که با آموزه های دینی بزرگ نشده اند.

بروک اظهار داشت: درحالی که بسیاری ازتازه مسلمان شدگان درمیان زنان مشاهده می شوند بسیاری دیگر پس از حملات یازدهم سپتامبر 2001 در آمریکا به دنبال مطالعه درباره حقیقت دین اسلام، مسلمان شده اند.