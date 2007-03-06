هنر دیپلمات و اهل رسانه اعمال قدرت نرم است/ دیپلماسی در برابر رسانه منفعل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست، دکتر کاظم معتمد نژاد ، استاد برجسته ارتباطات،در سخنان کوتاهی به آمیختگی وظایف اصحاب رسانه و دیپلماتها در جهان کنونی اشاره و بر لزوم درک متقابل این حوزه ها برای حل مشکلات کشور و رساندن ایران به جهان تاکید کرد.

در ادامه این نشست، دکتر محمدرضا تاجیک، کارشناس مسائل استراتژیک و استاد دانشگاه شهید بهشتی به ایراد سخنرانی پرداخت، وی با تاکید بر اینکه کار دیپلمات ها و رسانه ها اعمال قدرت نرم است، اظهار داشت: قدرت در جهان امروز در استراتژی ها نهفته است و دولت و ملتی موفق است که بتواند از فرصت های اندک موجود خود، با استراتژی برتر، بهترین استفاده را ببرد.

وی افزود: ایجاد فضای شفاف برای اعتماد زایی، وظیفه دیپلمات ها است و رسانه ها باید با استفاده از این فضا، به تنویر افکار عمومی اقدام کنند.

تاجیک گفت: فضای نمادین رسانه‌ها خوب و بد، زشت و زیبا و نوع روابط به سادگی تعریف می‌شود و دیپلمات‌های ما می‌توانند در این شرایط خاص قرار گیرند، دیپلمات بدون مسلط شدن به زبان کنونی دیگر دیپلمات نیست و نمی‌تواند کارکرد‌های مناسب از خود ارایه کند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: دیگر نمی توان با نگاه سنتی به دیپلماسی و رسانه ها نگاه کرد.

در ادامه این نشست، دکتر مهرداد نوابخش، معاون آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به بیان دیدگاههای خود پرداخت، وی در مورد اهمیت رسانه ها در جهان معاصر و در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی گفت: پیشبرد سیاست خارجی در جهان معاصر به میزان انگاره سازی رسانه ای وابستگی مستقیم پیدا کرده است.

نوابخش مهمترین مخاطبان دیپلماسی رسانه ای را "مردم، احزاب، سازمانهای بین المللی" معرفی کرد و گفت: رسانه ها در شرایط امروز قدرت مبادله با حوزه سیاست خارجی را پیدا کرده اند.

این استاد ارتباطات با معرفی "تلویزیون، اینترنت، رادیو و خبرگزاری" به عنوان مهمترین ابزار دیپلماسی رسانه ای در دنیای امروز، تصریح کرد:اوج دیپلماسی رسانه ای دوران جنگ جهانی دوم بود.

نوابخش در بخشی از سخنانش با انتقاد از ناکارآمدی روزنامه نگاران ایرانی، گفت: تنها 13 درصد روزنامه نگاران تحصیلات مرتبط با رشته خود دارند.

این استاد دانشگاه به مسئولان توصیه کرد که رسانه ها را خودی بدانند و به آنها اعتماد کنند.

در بخش دیگری از این نشست تخصصی، دکتر محمد میناوند، قائم مقام مرکز تحقیقات صداوسیما و کارشناس امور رسانه ها به تحلیل آسیب های دیپلماسی رسانه ای در کشورمان پرداخت.

میناوند گفت:بزرگ و حجیم بودن دولت در کشورهایی مثل ما باعث شده است که دیپلماسی بخاطر درگیری های بی حاصل سیاسی ناکارآمد شود، رسانه ها در عصر کنونی به حدی در زندگی افراد حضور دارند که حوزه عمومی و خصوصی افراد با هم ادغام و مخلوط شده است.

وی گفت: بسیاری از مذاکرات سیاسی در درون رسانه ها و با گفتمان رسانه ای انجام می شود، مثل مذاکره ایران و آمریکا که بعضا این دو کشور حرفهای خود را در قالب گفتمان رسانه ای با هم می گویند.

میناوند گفت: واقعیت این است که امروز دیپلماسی در برابر رسانه ها دچار انفعال شده است ، ما نباید از رسانه های خارجی انتظار داشته باشیم که با زبان و گفتمان محدود رسانه های داخلی سخن بگویند و مثلا از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن تعریف و تمجید کنند.

این کارشناس امور رسانه ای اظهار داشت:امروز نیاز به سیاستگذاری مستحکم و تعامل بر سر اصول کلی منافع ملی بین رسانه ها و دستگاه سیاست خارجی داریم.

به گزارش مهر،در ادامه این نشست تخصصی، دکتر وحید غروی، رئیس دانشکده روابط بین الملل به ایراد سخنرانی پرداخت، وی با اشاره به نقش ویژه رسانه ها در تحولات دیپلماتیک در عصر حاضر، وقوع انقلابهای رنگین و مخلمین در برخی کشورها را تحت تاثیر دیپلماسی رسانه ای توصیف کرد.

وی افزود:انقلاب اطلاعاتی و انفجار اطلاعات بر حاکمیت سیاسی کشورها اثر زیادی گذاشته است ولی ما هنوز از آثار و پیامدهای آن کاملا آگاه نیستیم، اینترنت رسانه ای است که با فاکتور "سرعت"، حوزه رسانه ها را دچار یک شوک اساسی کرد.

غروی تصریح کرد: رسانه ها باعث شده اند که یک نوع ایده "جهان وطنی" در تمام جهان ترویج و حاکم شود.

رئیس دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه گفت: رسانه ها سخنگوی همزمان توده های مردم و حکومتها هستند.

دکتر بشیر، معاون سابق پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) دیگر سخنران این نشست بود، وی با اشاره به اینکه سنت رسانه ها در کشور ما حکومتی و از "بالا" شکل گرفته است، گفت: نگاه ما به رسانه ها هنوز نگاه قرن هجدهمی است و ما باور نکرده ایم که عصر روابط بین المللی به عصر ارتباطات بین الملل تغییر یافته است.

بشیر تصریح کرد: ما هنوز درک صحیحی از فرهنگ گرایی به جای سیاست گرایی نداریم واصولا هنوز مباحث معرفت شناسانه در مورد رسانه در کشور ما کاملا حل و حلاجی نشده است.

سخنران پایانی این نشست، دکتر قهرمان پور، مدیر گروه خلع سلاح مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

وی با اشاره به قدرت نقوذ گسترده رسانه ها، گفت: قدرت رسانه ها به قدری است که می توانند حکومتها را وادار به اتخاذ برخی تصمیمات مهم کند، مثلا شبکه سی.ان.ان نقش بسیار مهمی در خروج نیروهای آمریکایی از سومالی یا دخالت آمریکا در بوسنی داشت.

قهرمان پور تاکید کرد:نگاه ابزاری به رسانه ها از سوی حاکمیت، مهمترین مشکل و آفت رسانه ها در کشور ماست و متولی اصلی دیپلماسی عمومی در کشور ما، صرفا دولت است.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: فشار رسانه ای بر ایران در جریان پرونده هسته ای با یک گزارش شبکه سی.ان.ان آغاز شد و دیپلماسی ما نتوانست افکار عمومی جهان را در مورد صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران، اقناع کند و صرفا بر روی افکار عمومی داخلی متمرکز شده بود که این اصلا کافی نبود.