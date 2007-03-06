نصب سیستم مکانیزه آموزش و امور مالی در دانشگاه آزاد شهرری

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم مکانیزه دانشگاه آزاد شهرری به دلیل مشکلات سیستم قبلی این دانشگاه و همچنین به روز نبودن و سرعت پایین سیستم قبلی راه اندازی شد.

تیم نرم افزاری واحد شهرری از ابتدای خرداد ماه سال جاری در سه فاز عملیاتی نرم افزار جدید را طراحی کردند. نرم افزار جدید به ازای هرنوع مبلغ پرداختی به صورت فیش نقدی،چک های رمزدار و غیره فعال می شود و قادر به پیگیری سریع هر نوع سند مالی است.

پشتییانی همزمان 70 کاربر، سرعت بالا، تحت ویندوز بودن این سیستم، نمایش ظرفیت خالی و پرشده دروس در هر لحظه، نمایش میزان تداخل براساس نام دانشجو و درس از ویژگی های این نرم افزار است.

نمایش آمار افراد مراجعه کننده هر رشته در هنگام انتخاب واحد، نمایش کلیه ساعات تشکیل کلاس و نوع درس عملی از بارزترین ویژگی های این نرم افزار جدید است.