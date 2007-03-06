موزه علوم قرآن کریم در مالزی تأسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، موزه علوم قرآن کریم در مالزی در ولایت مالقه اولین ولایتی که اسلام به وارد شده، با هدف ایجاد زمینه هایی برای محققان تاریخ اسلامی در مالزی به تازگی تأسیس شده است.

در این موزه هر آنچه که مربوط به قرآن کریم و هنر کتابت است، یافت می شود، کتابت قرآن به شیوه های مختلف، قرآنهای دستنوشته قدیمی و چگونگی انتشار تمدن اسلام در دیگر کشورهای آسیایی در این موزه عرضه شده اند.

هدف از تأسیس این موزه ارتقاء سطح فهم قرآن کریم از سوی مسلمانان است؛ زیرا این موزه مرکزی برای معرفی اسرار قرآن کریم و هدایتی برای امت اسلام به سوی راه مستقیم است.

کسانی که از این موزه دیدار می کنند اطلاعات بسیاری درباره قرآن کریم این معجزه الهی و نشانه های آن کسب می کنند.

این موزه شامل تعدادی از قرآنهای قدیمی و نادر و همچنین مجموعه ای ویژه از کتابها درباره هنرهای تزئین قرآن است.

این موزه در محلی است که از مراکز گردشگری تاریخی معروف در ولایت مالقه به شمار می رود و تاریخ اصیل و ریشه دار آن شامل تمدنهای چینی و اسلامی و مالاوی است و بندر تجاری در آن با همه تمدنها ممزوج شده است.

موزه قرآن کریم مرکزی برای دعوت به اسلام بوده و به علاقمندان اجازه می دهد تا در همایشهای خاص، نمایشگاه کتابت قرآن کریم، خطوط قرآنی و یا آموزش خطاطی شرکت کنند.

این در حالی است که فعالیت این موزه اشاعه تاریخ قرآن کریم، تبیین ارزشها و مفاهیم و اسرار آن است که تاکنون کشف نشده که نشانگر اهتمام ملت مالزی به دین و میراث اسلامی است.

موزه برنامه هایی برای تحقیق در قرآن کریم، همچنین برنامه ها، فصولی برای تحقیق در قرآن کریم، تلاوت و بحث و فهم آن دارد که با سیاست مالزی ادغام شده و به آموزش قرآن برای نسل جدید جوان اقدام کرده است که پس از پایان رساندن دوره های خاص فراگیری قرآن کریم جشن می گیرند.