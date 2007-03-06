ساخت کلاه بی سیم برای کنترل بازیهای ویدئویی

به گزارش خبرگزاری مهر، این کلاه تحت عنوان پروژه ای موسوم به Project Epoc در شرکت Emotiv Systems در آمریکا طراحی و ساخته شده است.

دانشمندان این شرکت توانسته اند با استفاده از حسگرهایی ویژه، سیگنال های الکتریکی را در مغز افراد که زاییده تفکر، احساس و بیان هستند دریافت کنند.

بر اساس گزارش ایموتیو، از قابلیت های ویژه این کلاه امکان اتصال به انواع دستگاه های بازی آن هم بدون استفاده از سیم و کابل است.

این کلاه به دلیل اندازه کوچک و سبکی، امکان انجام بازی های ویدئویی را بدون هیچ مشکلی برای کاربر فراهم کرده است. برای ساخت این کلاه بودجه ای از جانب دولت فدرال آمریکا بالغ بر 5/1 میلیون دلار اختصاص داده شده است.