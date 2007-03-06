  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۵ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۳۸

/ با ابتکاری نوین و به وسیله امواج مغزی صورت گرفت /

ساخت کلاه بی سیم برای کنترل بازیهای ویدئویی

ساخت کلاه بی سیم برای کنترل بازیهای ویدئویی

دانشمندان کلاه ویژه بازیهای ویدئویی را طراحی و ساخته اند که طریق امواج مغزی امکان کنترل بر بازی را برای کاربر فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کلاه تحت عنوان پروژه ای موسوم به Project Epoc در شرکت Emotiv Systems در آمریکا طراحی و ساخته شده است.

دانشمندان این شرکت توانسته اند با استفاده از حسگرهایی ویژه، سیگنال های الکتریکی را در مغز افراد که زاییده تفکر، احساس و بیان هستند دریافت کنند.

بر اساس گزارش ایموتیو، از قابلیت های ویژه این کلاه امکان اتصال به انواع دستگاه های بازی آن هم بدون استفاده از سیم و کابل است.

این کلاه به دلیل اندازه کوچک و سبکی، امکان انجام بازی های ویدئویی را بدون هیچ مشکلی برای کاربر فراهم کرده است. برای ساخت این کلاه بودجه ای از جانب دولت فدرال آمریکا بالغ بر 5/1 میلیون دلار اختصاص داده شده است.

کد خبر 457664

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها