غنی سازی اورانیوم در نطنز ادامه دارد

سازمان انرژی اتمی در پی درج خبری به نقل از مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر توقف غنی سازی در نطنز اعلام کرد : غنی سازی درنطنز با نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال پیشروی است و هیچ تغییری در برنامه ایران در این زمینه رخ نداده است .

به گزارش خبرگزاری مهر ، روابط عمومی سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به اظهارات اخیر آقای محمد البرادعی، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر تعلیق موقت برنامه غنی سازی اورانیوم ایران که امروز به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس در خبرگزاری ها درج شده، ضمن رد این خبر اعلام نمود : فعالیت غنی سازی ایران در نطنز طبق برنامه پیش بینی شده در حال انجام است وهیچ تغییری نیز در این برنامه ایجاد نشده است



اطلاعیه سازمان انرژی اتمی تاکید دارد : انجام غنی سازی با نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال پیشروی است و این احتمال وجود دارد که خبرگزاری آسوشیتدپرس در تهیه و نقل این خبر دچار اشتباه شده باشد.