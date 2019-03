عکاسان خبری ایران و مصر در جمع ۵ شرکت کننده برجسته مسابقه استنین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، عکاسان حرفه‌ای جوان از پنج قاره با رکورد بی سابقه ۸۰ کشور جهان درخواست شرکت در مسابقه عکاسی با نام «آندری استنین سال ۲۰۱۹» را ارسال کرده‌اند.

این تعداد بیشتر از سال‌های پیش بوده، ضمن اینکه تعداد درخواست‌ها از زمان تأسیس این مسابقه در سال ۲۰۱۴ بیش از دو برابر بیشتر شده است. این مسابقه در پنجمین سال خود که به یاد خبرنگار عکاس «روسیه امروز» آندری استنین برگزار می‌شود، اعتلای جدیدی یافت.

تعداد شرکت کنندگان خارجی مسابقه هر ساله رشد داشته است و در سال ۲۰۱۹، نسبت آثار روسی و بین المللی ۳۷٪ به ۶۳٪ در مقابل ۴۸٪ و ۵۲ ٪ سال‌های گذشته را تشکیل می‌دهد.

پنج عضو برتر شرکت کنندگان بین المللی بر اساس تعداد آثار ارسالی، عکاسان خبری از ایران، هند، اسپانیا، مصر و مکزیک هستند. درخواست‌های ارسالی عکاسان خبری ایرانی در سال ۲۰۱۹ بیشترین تعداد را در بخش خارجی مسابقه تشکیل می‌دهند.

عکاسان خبری از مصر کمی کمتر از عکاسان حرفه‌ای اسپانیایی بوده و از همکاران مکزیکی خود پیشی گرفتند که در سال ۲۰۱۹ تعداد آنها نیز در مسابقه افزایش یافته است.

اکسانا اُلینیک، سرپرست، رئیس بخش پروژه‌های بصری خبرگزاری بین المللی «راشاتودی» ضمن جمع بندی از مرحله اول مسابقه تاکید کرد: «اکنون می‌توان گفت که محدوده‌ی جغرافیایی و سطح بالای آثار ارسالی تعجب برانگیز و مسّرت بخش است. هر ساله خبرنگاران عکاس از کشورهای جدید به جمع شرکت کنندگان این مسابقه ملحق می‌شوند و سال ۲۰۱۹ نیز از این امر مستثنی نبود، چرا که آثاری از بوتان، بولیوی، یمن، لوکزامبورگ، موریس، پاپوا گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان و اتیوپی و ده‌ها کشور دیگر حضور دارند. مسابقه استنین در رویدادهای مهم عکاسی بین المللی ثبت شده است. اکنون ما با بی صبری منتظر آغاز به کار هیأت داوران بین المللی هستیم و برای همه شرکت کنندگان در مسابقه آرزوی پیروزی می‌کنیم!»

اساتید عکاسی باید در ماه آوریل آثار عکاسان خبری جوان از کل جهان را بررسی کنند. فهرست منتخب مسابقه ۱۳ ژوئن در سایت stenincontest.ru منتشر خواهد شد. جوایز مسابقه در پاییز سال ۲۰۱۹ اهدا می‌شود و همزمان نمایشگاه آثار برتر در مسکو و تور هنری مسابقه به شهرهای جهان آغاز می‌شود.

درباره مسابقه

مسابقه بین المللی عکاسان خبری با نام آندری استنین که توسط خبرگزاری بین المللی «راشاتودی» و تحت حمایت کمیسیون روسیه در امور یونسکو سازمان دهی شده است، هدف خود را پشتیبانی از عکاسان جوان و جذب توجه جامعه به مسائل عکاسان خبری امروزی قرار داده است. این میدان برای عکاسان جوان، بااستعداد، نکته بین و مشتاق برای مسائل جدید است، جایی که آنها به مردم و حوادث اطرافشان توجه نشان می‌دهند.

