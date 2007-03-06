راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه آزاد خاش

دکتر محمد رضا رخشانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روانشناسی عمومی، علوم ارتباطات، روزنامه نگاری و علوم تربیتی از جمله رشته هایی است که به مجموع رشته های دانشگاهی این واحد آموزشی افزوده خواهد شد.

وی ریاضی ناپیوسته، کارشناسی مدیریت دولتی، زبان و ادبیات فارسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری را برخی از رشته های دانشگاه آزاد واحد خاش ذکر کرد.

رئیس دانشگاه آزاد خاش ادامه داد: اکنون 900 دانشجو در این واحد به تحصیل اشتغال دارند که از این تعداد 390 نفر را دانشجویان دختر دانشگاه و در 15 رشته تحصیلی تشکیل می دهند.

رخشانی تاکید کرد: افزایش رشته های مقاطع کارشناسی این دانشگاه موجب شد تا چندی پیش و پس از چهار سال خاش از مرکز دانشگاهی به درجه واحد ارتقاء یابد.

وی افزایش 6 هزار متر مربعی فضاهای عمرانی و ایجاد فضاهای آموزشی، سلف سرویس، سالن های اجتماعات و امتحانات، انجام عملیات فضای سبز، آسفالت حدود 12 هزار متر مربع، راه ‌اندازی کتابخانه و نمازخانه و تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های کامپیوتر را از دیگر عوامل ارتقاء واستقلال دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش عنوان کرد.