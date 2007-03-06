متکی : از توافقنامه مکه حمایت می کنیم / مشعل : حماس پس از توافق مکه همان حماس گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر خارجه کشورمان که بعد از ظهر امروز در کنفرانس خبری مشترک با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس سخن می گفت، تاکید کرد: تغییری در روند همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی ایجاد نشده است.

وی که درپاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با مواضع اخیر محمد البرادعی مبنی بر احتمال محدود شدن فعالیت های مربوط به غنی سازی از سوی ایران سخن می گفت، افزود: فعالیت های قانونی جمهوری اسلامی ایران در زمینه هسته ای با هدف تولید سوخت برای اجرای برنامه های کشورمان که بر اساس مصوبه مجلس باید 20 هزار مگاوات برق تولید کند روند طبیعی خود را داشته و تغییری در آن ایجاد نشده است.

متکی ادامه داد: معتقدیم ضمن تداوم فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران به راحتی می توانیم در کنار هم با تمامی طرف های این موضوع گفتگو کرده و به فرمول و راه حل جامعی با هدف استیفای حق ایران و رفع نگرانی های احتمالی از سوی طرف های دیگر برسیم.

وزیرامور خارجه همچنین گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران در این رابطه بسیار صریح و روشن ست و تلاش هایی هم در این راستا از سوی طرف های مختلف در حال انجام است، ضمن آنکه طبیعی است که هر گام مثبتی که طرف مقابل ما بردارد جمهوری اسلامی ایران هم گام متقابلی برخواهد داشت.

وی تاکید کرد: اعتماد سازی به معنای نفی یا توقف حقوق قانونی جمهوری اسلامی ایران نیست.

خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا نهایتا حماس، رژیم صهیونیستی را در روند مذاکرات سیاسی به رسمیت خواهد شناخت؟، تاکید کرد: با صراحت تمام به شما پاسخ می دهم که موضع حماس کاملا روشن است و اطمینان داشته باشید که حماس پس از موافقتنامه مکه همان حماس پیش از این موافقتامه است که به اصول ملی خود امین و پایبند می باشد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در ارتباط نوع ایفای نقش کشورمان در رابطه با مسائل فلسطین و انتظاری که حماس در شرایط فعلی از تهران دارد گفت: ما از کمک ها و حمایت های مادی، معنوی و سیاسی ایران که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور پشتیبان ما بوده تقدیر و تشکر می کنیم.

مشعل ادامه داد: ما پس از امضا توافقنامه مکه همچنان چشم به راه کمک بیشتر ایران در دو جبهه مشارکت در شکستن محاصره اقتصادی و سیاسی و دیگر تاثیر گذاری بر مواضع منطقه ای و بین المللی برای تقابل با دولت ملی فلسطین می باشیم.

وزیر خارجه کشورمان نیز در این کنفرانس خبری با استقبال از توافقنامه مکه گفت: جمهوری اسلامی ایران این ابتکار واقدام را که با هدف توقف درگیری ها و مناظراتی که با تحریکات مختلف و با هدف تحلیل توانمندی ملت بزرگ فلسطین صورت می گرفت را مورد حمایت قرار می دهد و از هر گامی که در جهت نزدیکی، وحدت و انسجام ملت فلسطین باشد، حمایت می نماید.

متکی ادامه داد: ما بر این باوریم که تجمیع ظرفیت های گروه های مختلف فلسطینی و تبلور آن در دولت ملی فلسطین می تواند فلسطین را در نیل به آرمان ها و استیفای حقوق قانونی و طبیعی اش منسجم تر نماید.

وزیر امورخارجه با بیان اینکه رئیس دفتر سیاسی حماس با مقامات عالی کشورمان دیدار خواهد داشت، افزود: استمرار تبادل نظرات با کشورهای اسلامی، عربی و طرف های موثر در مناسبات منطقه ای مطمئنا می تواند در جهت تبیین دقیق تر مواضع از سویی وحمایت تمامی کشورها از آرمان ملت فلسطین از دیگر سو کمک کند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس آموزه های امام راحل و تکلیف اسلامی و خواست ملت خود در کنار سایر کشورهای اسلامی، عربی و آزاده جهان به حمایت از آرمان ملت فلسطین و دولت این کشور خواهد پرداخت.

خالد مشعل نیز با اشاره به دیداری که ساعتی قبل با دکتر احمدی نژاد داشته گفت: دیدار من از ایران در چارچوب سفر به کشورهای عربی و اسلامی و با این هدف است که دوستان و برادرانمان را در جریان موافقتنامه مکه و اقداماتی که بعدا باید انجام شود قرار دهیم.

رئیس دفترسیاسی حماس با بیان اینکه ما به روابطمان با جمهوری اسلامی ایران افتخار می کنیم، اهمیت توافقنامه مکه را مورد اشاره قرار داد و این توافقنامه را گامی در جهت یکپارچگی ملت فلسطین برای رفع محاصره و جلوگیری از تداوم کشتار فلسطینیان دانست.