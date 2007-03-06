باریک ترین دوربین عکاسی دیجیتالی جهان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Ricoh اعلام کرد که دوربین دیجیتالی Caplio R6 باریکترین دوربین دیجیتالی جهان است که تنها 6/20 میلیمتر قطر دارد.

این دوربین از نوع 24/7 مگا پیکسل بوده و قدرت زوم 1/7 را دارد. صفحه نمایشگر آن نیز 7/2 اینچ اندازه دارد.

وجود امکاناتی نظیر اصلاح لرزش (Vibration Correction) و اصلاح خطاهای صورت گرفته به دلیل حرکات دست از دیگر مزایای این دوربین دیجیتال است.

بر اساس گزارش تک دایجست، این دوربین استثنایی دارای حافظه داخلی 54 مگابایتی بوده و از باتری قابل شارژی نیز برخوردار است. قیمت این دوربین 230 پوند اعلام شده است.