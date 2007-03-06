راه شکست الاتحاد را می دانیم / تنها به پیروزی فکر می کنیم

هادی عقیلی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازی خانگی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید تلاش کنیم در این بازی ها امتیازات کامل را کسب کنیم و باجمع آوری حداقل امتیازات در بازی های خارج از خانه به اصلی ترین هدفمان که صعود از مرحله گروهی است دست یابیم.

وی ادامه داد: هر تیم در بازی های خارخ از خانه به دنبال حداقل امتیاز است. بی شک تیم فوتبال الاتحاد سوریه نیز با همین هدف به مصاف سپاهان می آید بازی دفاعی الاتحاد کار ما را تا اندازه ای دشوارمی کند اما طی روزهای گذشته مربیان ما راههای مقابله با این تاکتیک را تمرین کردند و می دانیم چگونه مقابل بازی تدافعی الاتحاد به نتیجه موردنظر دست یابیم.

این مدافع ملی پوش خاطرنشان کرد: صعود سپاهان به بازی نهایی لیگ قهرمانان آسیا چندان دور از ذهن نیست. زمانیکه تیم الکرامه سوریه می تواند به این مهم دست یابد چرا تیم سپاهان نتواند حضور در دیدار نهایی این مسابقات را تجربه کند.

وی افزود: ما هم می توانیم با حمایت هوادارانمان خود را به عنوان یکی از تیم های مطرح آسیا نشان دهیم. شاید با اینکار مردم و علاقه مندان به فوتبال بتوانند تیم های شهرستانی را درک کنند و باور کنند که به غیر از پرسپولیس واستقلال تیم های دیگر نیز می توانند در آسیا چهره شوند.

عقیلی اذعان داشت: هدف اصلی ما صعود از مرحله مقدماتی است. خوشبختانه تیم های قدرتمندی در گروه ما حضور دارند که همراهی آنها با تیم سپاهان مایه امیدواری است زیرا هرچه تعداد تیم های قدرتمند در یک گروه زیاد باشد رقابت دشوار تر می شود و همه تیم ها شانس صعود پیدا می کنند. ما دو سال پیش در چنین شرایطی با تیم های العین و الاتحاد هم گروه بودیم و تنها به خاطر تفاضل گل کمتر از راهیابی به مرحله دوم باز ماندیم. درفصل جاری با درس گرفتن از آن تجربیات به دنبال کسب موفقیت و جبران ناکامی های گذشته در لیگ قهرمانان آسیا هستیم.